Судитимуть нардепа від Слуги народу за хабар і земельні оборудки – НАБУ

У понеділок, 4 грудня, НАБУ і САП завершили розслідування у справі народного депутата України від партії “Слуга Народу” Анатолія Гунька та його спільника. Їх звинувачують у одержанні 85 тисяч доларів хабара та земельних оборудках.

Про завершення розслідування повідомляє пресслужба НАБУ. Нардепу та його спільнику повідомили про підозру у серпні 2023 року. Передає НСН.

Судитимуть нардепа від Слуги народу за хабар і земельні оборудки

“Народний депутат Анатолій Гунько та його спільник, обвинувачені в отриманні 85 тисяч доларів хабара за земельні угоди, вони постануть перед судом. За даними слідства, народний обранець запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємств. За кожен гектар аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі кажуть, що за надання для обробки земель площею 1 700 га одного з державних підприємств сума неправомірної вигоди становила 221 тис. дол. США. З них 85 тис. дол. США підприємець мав передати авансом до початку обробки.Під час передачі цих коштів нардепа і двох його спільників викрили на гарячому.

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