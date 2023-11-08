е-Підприємець у Дії міститиме 12 послуг для бізнесу – як користуватися

Комплексна послуга е-Підприємець у Дії надасть можливість українцям за однією заявою отримати сервіси, необхідні для ведення власної справи.

Створення такої комплексної послуги підтримав Кабінет міністрів України.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

«е-Підприємець міститиме 12 послуг для бізнесу: від реєстрації ФОП — до відкриття банківського рахунку. Не треба буде ходити по різних установах, збирати довідки та зайві папірці, щоб отримати послуги. Треба лише мати гаджет і 20 хвилин вільного часу», зазначили у відомстві.

Спочатку е-Підприємець запустять для кількох видів діяльності, зокрема салонів краси, кафе та точок продажу.

«Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом — заповнюйте заяву онлайн, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як скористатися послугою?

Для цього варто зайти на портал Дія та заповнити заяву. Отримати послугу можна буде на будь-якому етапі запуску чи розвитку власної справи. Дійсні ФОП, наприклад, зможуть розширити бізнес.

Федоров навів приклад використання послуги. Приміром, українець щойно відкрив кавʼярню. На порталі Дія він зможе отримати необхідні дозволи та подати декларацію. Підприємцю не потрібно буде робити жодних ксерокопій, збирати папери та марнувати час на поїздки в держоргани.

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