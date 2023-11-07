Оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон тепер можна буде в «Дії»: як це працюватиме

Оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон тепер можна буде в «Дії». Відповідне рішення ухвалив Кабмін сьогодні, 7 листопада. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає НСН.

Швидко та зручно. Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн, – пояснив Федоров

Оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон в Дії – повністю безоплатне. Водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

Продовжуємо будувати країну з найзручнішими держсервісами, – наголосив міністр

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