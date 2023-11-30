Субсидія на вугілля та дрова 2023: хто і як може отримати

В Україні кожна родина, яка обігріває в зимовий період своє житло дровами чи вугіллям, може отримати допомогу на придбання твердого пічного палива. Про це йдеться в заяві Мінсоцполітики, передає НСН.

Субсидія на вугілля та дрова 2023

Згідно з ухваленим рішенням уряду, нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 збільшаться в середньому в 4 рази і становитимуть:

для надання пільг:

на вугілля – 1,87 т; на дрова – 6,22 т;

надання субсидії:

на вугілля – 2,23 т; на дрова – 7,41 т.

Також рішення уряду враховує збільшення ринкових цін на вугілля і деревину, що відбулось за останні роки. Тож громадяни, які мають житлово-комунальні субсидії і пільги на ці види палива, отримають допомогу, яка дозволить покрити більшу частину видатків домогосподарств на придбання цих видів палива.

Разом це означає, що розмір фінансової підтримки для українців, які користуються для опалення вугіллям або дровами, зросте у декілька разів.

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