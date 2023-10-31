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Тег:
CуспільствоЕкономіка

Субсидія для пенсіонерів: особливості подачі документів

Субсидія для пенсіонерів
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Отримувати субсидію в Україні можуть ті люди, яким майновий стан не дозволяє оплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Серед них чимало пенсіонерів. Для цієї категорії отримувачів при подачі заяви на отримання субсидії восени 2023 року є певні особливості. Про це повідомляє Урядовий портал, передає НСН.

Субсидія для пенсіонерів: особливості подачі документів

За даними порталу, для пенсіонерів враховується виплата пенсії за серпень 2023 року. Вона впливає на суму субсидії. Зазначимо, що якщо пенсіонер проживає та зареєстрований в житлі один, він подає тільки заяву та декларацію. При наявності реєстрації інших осіб — потрібні документи про їх непроживання або вони впливатимуть на суму субсидії та можливість її призначення.

Такими документами можуть бути:

  • довідка з навчання або роботи в іншому населеному пункті;
  • довідки від ОСББ чи управляючої компанії про непроживання особи;
  • акт обстеження умов проживання в домогосподарстві;
  • довідка про сплату за комунальні послуги чи договір оренди житла в іншому місці.

Зазначимо, що в разі смерті отримувача субсидії, якщо в домогосподарстві є інші члени з урахуванням яких вона призначалась, суму можуть виплатити якщо:

  • субсидія була призначена;
  • подана заява на таку виплату протягом 3 місяців після смерті.

Оформити субсидію можна особисто в Пенсійному фонді, надіславши поштою заяву та декларацію, в електронній формі на порталі ПФУ та “Дія”. Доступне заповнення через додаток Пенсійного фонду або в виконавчому органі територіальної ради.

Раніше ми писали: Як розраховується розмір житлової субсидії – спеціальна формула з прикладом

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