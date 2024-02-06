Скоро можна буде одружитись онлайн через Дію – Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону повідомив, що скоро буде можливість проведення онлайн церемоній шлюбу. Передає НСН.

Скоро можна буде одружитись онлайн через Дію

“Можна буде просто одружитися в “Дії”. По відео. Це буде досить технологічно. Я не буду спойлерити. Але там буде багато цікавих елементів цього процесу. Це буде унікально для всього світу”, – зазначив Федоров.

Відповідно до його заяви, це дозволить українським військовим укладати шлюбні зв’язки навіть на відстані. Федоров підкреслює, що процес буде безпечним, і виключить можливість ситуацій, коли “без мене мене женили”.

“Це, як завжди, буде супербезпечно зроблено. Точно, що саме ті люди, які подають заявку будуть одружуватися. Є кілька етапів верифікації. При кожній авторизації в Дії, коли туди заходять люди, Дія “стріляє” в різні реєстри і підтягується інформація в режимі реального часу і відображається”, – зазначив він.

Федоров розповів, що також передбачається можливість отримувати акти цивільного стану, зокрема, свідоцтво про шлюб в застосунку Дія.

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