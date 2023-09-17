17 вересня в Україні відзначають День рятівника. З нагоди свята міністр внутрішніх справ Ігор Клименко привітав рятувальників та розповів про їхню роботу в цифрах. Про це міністр написав в Телеграмі, передає НСН.

Скільки людей врятували надзвичайники з початку війни

Так, з початку повномасштабного російського вторгнення надзвичайниками було врятувано понад 11 600 осіб, з них:

5357 дістали з-під завалів зруйнованих ворогом будівель;

3009 врятовано з побутових пожеж;

2112 – на об’єктах гірничої галузі;

564 – у горах;

476 – на водоймах;

141 – під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

“Сміливі рятувати життя. Щодня і щохвилини, без жодних вагань. Випадкових людей у лавах ДСНС немає, адже це покликання та вибір кожного, хто готовий прийти на допомогу людям, які опинилися у біді. Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій – усе це лише частина щоденної титанічної роботи рятувальників. Складний та ризикований шлях об’єднує людей героїчними вчинками та протистояннями. І кожен успішно подоланий виклик має найціннішу нагороду – збережені життя”, – написав Клименко.

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