Скільки населених пунктів деокупували ЗСУ – Верещук

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук розповіла, скільки населених пунктів вдалось звільнити ЗСУ. Передає НСН.

Скільки населених пунктів деокупували ЗСУ

“Як відомо, наразі в Україні деокуповано 963 населені пункти. Норвезька сторона пообіцяла надати туди ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, павербанки та комп’ютерну техніку для навчання дітей онлайн. А також облаштувати пункти обігріву й забезпечити ці території терміналами супутникового інтернету Starlink”, – заявила Верещук.

Крім того, за її словами, людям зі звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги.

Як повідомляється, на зустрічі українська та норвезька сторони обговорили гуманітарні виклики, особливо ті, які виникають на деокупованих територіях.

Також йшлося також про необхідність створення належних умов у місцях тимчасового проживання ВПО по всій Україні для успішного проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

Для підтримки ВПО у зимовий період планується облаштувати місця тимчасового проживання і провести необхідні ремонтні роботи. Крім того, внутрішні переселенці отримають теплі ковдри, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції тощо.

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