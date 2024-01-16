Верховна Рада України 16 грудня не ухвалила в цілому законопроєкт № 10195, що передбачає притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Про це повідомили народні депутати України Ірина Геращенко, Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. Передає НСН.

Штрафи за порушення комендантської години: Рада не підтримала законопроєкт

“За” законопроєкт проголосували 214 депутати, тоді як мінімальна кількість голосів, яка потрібна для ухвалення, — 226. Законопроєкт відправили на повторне друге читання.

Законопроєкт напрацьовувався спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України. 9 грудня 2023 року парламент проголосував за документ у першому читанні.

Депутат Гончаренко пропонував перед другим читанням певні правки: “Наприклад, не накладати штраф якщо людина запізнилась на потяг, або якщо необхідно супроводжувати людину, якій потрібна медична допомога тощо”.

Які штрафи за порушення комендантської години пропонує законопроєкт № 10195

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, за порушення комендантської години передбачається накладення штрафу на громадян від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 8 500 до 17 тисяч гривень.

За умови повторного правопорушення протягом року сума штрафу подвоюється і становить для громадян від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 17 до 34 тисяч гривень.

Для суб’єктів господарювання (бізнесу) покарання за порушення комендантської години передбачає накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 51 до 102 тисяч гривень.

У разі повторного правопорушення — від 102 до 204 тисяч гривень.

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