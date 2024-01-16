Більше не буде рейдів: ВР ухвалила створення електронного реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10062 про створення електронного реєстру військовозобов’язаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД.

Законопроєкт було проголосовано на сьогоднішньому засідання 16 січня, передає НСН. Рішення підтримали 249 парламентаря. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Що це за закон

Отже, Верховна Рада прийняла закон про цифровізацію української армії, який, зокрема, передбачає створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій.

Законопроєкт №10062 вносить зміни до деяких Законів України. Раніше народні депутати казали, що він усуває бюрократичні перепони для надання статусу учасника бойових дій. Зокрема, уточнює взаємодію державних реєстрів і спрощує процедуру оформлення статусу учасника бойових дій під час воєнного стану.

Також парламентарі погодили створення реєстру мобілізованих, привʼязаного до єдиного реєстру виборців.

При цьому, за словами Геращенко, депутати не підтримали поправки про внесення в реєстр боржників, адміністративні правопорушення і отримання підозри до вироку суду та інші «антиконституційні норми».

У Міністерстві оборони кажуть, що цей законопроєкт є «критично важливим для обороноздатності України». Його реалізація сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у цифровий формат.

Так, закон дозволить:

Посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Удосконалити реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Запровадити можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату).

Створити реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який забезпечить надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

Створити портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

Зазначається, що оборонне відомство та Генеральний штаб Збройних сил України підтримують законопроєкт.

Які ще плюси матиме створення електронного реєстру військовозобов’язаних

більше не буде повторних повісток;

не буде необхідності в рейдах до спортзалів та ресторанів;

прискориться процес ідентифікації українців, які ще не стоять на військовому обліку;

якщо ви, наприклад, зареєстровані в Києві, а проживаєте в Одесі, у ТЦК зможуть про це дізнатися.

Також важливо:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів;

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібер-атак ворога тощо.

Про можливі мінуси

Прийняття законопроєкту про “цифровізацію” армії в такому вигляді призведе до катастрофічних наслідків, – переконаний Роман Костенко, нардеп від “Голосу”, військовий, ветеран АТО, учасник повномасштабної війни та секретар Комітету ВР з питань національної безпеки

За його словами, низка норм проєкту закону №10062 “Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану” приховує значні ризики.

Зокрема, – роблять “беззахисною” секретну інформацію, яка зберігатиметься на серверах за межами України.

Не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном! Тим більше системи бойового управління під час війни! – каже Костенко

З Костенком згодний Віталій Дейнега – відомий військовий волонтер, представник IT-спільноти, донедавна заступник міністра оборони України з цифровізації. Він застерігає, що норми законопроєкту передбачають передачу даних військових до інших країн. Дейнега вбачає у такій перспективі корупційну складову та ознаку того, що секретні дані потраплять у “хмари” за межами України. Закон з цифровізації вкрай необхідний, додає він, але у нинішньому вигляді законопроєкт потребує значного доопрацювання.

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