Уряд України пропонує внести зміни до Кодексів про адміністративні та кримінальні правопорушення з метою посилення відповідальності за незаконний вилов риби. У разі прийняття змін, за серйозні порушення, вчинені повторно, передбачено накладення штрафу у розмірі 12 750 гривень. Зміни запропоновано у проєкті закону № 10433, передає НСН.
Штраф майже 13 тисяч гривень: в Україні оновлять правила риболовлі
Законопроєкт передбачає не лише підвищення штрафів. Також пропонується запровадити такі норми:
- припинити видачу рибальських квитків на час воєнного стану та ще рік після його скасування;
- надати рибоохоронцям право затримувати порушників та доставляти їх до правоохоронних органів чи сільрад.
За словами авторів законопроєкту, нові норми не лише допоможуть охороні водних біоресурсів, а й збільшать споживання риби українцями та забезпечать наповнення держбюджету. Як зазначається в пояснювальній записці до документа, завдяки більш жорсткому регулюванню в Україні збільшиться промислове виробництво рибної продукції. Крім того, громадяни отримають більше робочих місць, очікують автори ініціативи.
Штрафи за рибалку: які суми пропонують встановити у 2024 році
Згідно із проєктом закону, штрафи за порушення правил риболовлі зростуть у рази. Так:
- штраф за некваліфіковане порушення правил рибальства (наприклад, без рибальського квитка) зросте зі 170 грн до 680-2550 грн (з 10 неоподатковуваних мінімумів до 40-150, такий мінімум становить 17 грн);
- за грубе порушення (наприклад, із приховуванням чи перевищенням лімітів вилову) штраф буде вже 3400-8500 грн із конфіскацією знарядь лову та риби;
- максимальний штраф передбачено за повторне грубе порушення протягом року – у розмірі 6800-12750 грн.
Основні правила риболовлі
Рибальство в Україні регулюється “Правилами аматорського та спортивного рибальства“, які було оновлено в 2022 році. Ці правила визначають дозволені види, розміри, кількість та знаряддя вилову риби, а також заборонені місця, час та способи рибальства. Деякі з основних норм такі:
- Ловити рибу можна тільки з рибальським квитком, який можна придбати у спеціалізованих магазинах чи онлайн.
- Добова норма вилову риби становить 3 кг для однієї особини, якщо її розмір перевищує мінімально дозволений для вилову.
- Не можна ловити рибу, занесену до Червоної книги України та перелік регіонально рідкісних видів, а також до інших міжнародних природоохоронних списків.
- Не можна ловити рибу в радіусі 500 м від господарства з розведення риби, в каналах електростанцій, меліоративних системах і шлюзах, біля мостів, що охороняються, у водоймах екологічно забруднених, а також інших заборонених місцях.
- Не можна ловити рибу в періоди нерестових заборон, встановлених окремих видів риби і регіонів.
- Заборонено ловити рибу з моторних суден із включеною силовою установкою з використанням більше одного знаряддя вилову на одного рибалки.
- Не можна використовувати заборонені знаряддя вилову, такі як електричний струм, вибухівка, отруйні речовини, підводна рушниця тощо.
- Не можна використовувати як живу приманку (живця) види риби, вилов яких заборонений.
Слід враховувати, що це лише основні норми рибальства в Україні. Усі обмеження прописані у повному тексті правил.
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