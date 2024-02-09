Уряд України пропонує внести зміни до Кодексів про адміністративні та кримінальні правопорушення з метою посилення відповідальності за незаконний вилов риби. У разі прийняття змін, за серйозні порушення, вчинені повторно, передбачено накладення штрафу у розмірі 12 750 гривень. Зміни запропоновано у проєкті закону № 10433, передає НСН.

Штраф майже 13 тисяч гривень: в Україні оновлять правила риболовлі

Законопроєкт передбачає не лише підвищення штрафів. Також пропонується запровадити такі норми:

припинити видачу рибальських квитків на час воєнного стану та ще рік після його скасування;

надати рибоохоронцям право затримувати порушників та доставляти їх до правоохоронних органів чи сільрад.

За словами авторів законопроєкту, нові норми не лише допоможуть охороні водних біоресурсів, а й збільшать споживання риби українцями та забезпечать наповнення держбюджету. Як зазначається в пояснювальній записці до документа, завдяки більш жорсткому регулюванню в Україні збільшиться промислове виробництво рибної продукції. Крім того, громадяни отримають більше робочих місць, очікують автори ініціативи.

Штрафи за рибалку: які суми пропонують встановити у 2024 році

Згідно із проєктом закону, штрафи за порушення правил риболовлі зростуть у рази. Так:

штраф за некваліфіковане порушення правил рибальства (наприклад, без рибальського квитка) зросте зі 170 грн до 680-2550 грн (з 10 неоподатковуваних мінімумів до 40-150, такий мінімум становить 17 грн);

за грубе порушення (наприклад, із приховуванням чи перевищенням лімітів вилову) штраф буде вже 3400-8500 грн із конфіскацією знарядь лову та риби;

максимальний штраф передбачено за повторне грубе порушення протягом року – у розмірі 6800-12750 грн.

Основні правила риболовлі

Рибальство в Україні регулюється “Правилами аматорського та спортивного рибальства“, які було оновлено в 2022 році. Ці правила визначають дозволені види, розміри, кількість та знаряддя вилову риби, а також заборонені місця, час та способи рибальства. Деякі з основних норм такі:

Ловити рибу можна тільки з рибальським квитком, який можна придбати у спеціалізованих магазинах чи онлайн.

Добова норма вилову риби становить 3 кг для однієї особини, якщо її розмір перевищує мінімально дозволений для вилову.

Не можна ловити рибу, занесену до Червоної книги України та перелік регіонально рідкісних видів, а також до інших міжнародних природоохоронних списків.

Не можна ловити рибу в радіусі 500 м від господарства з розведення риби, в каналах електростанцій, меліоративних системах і шлюзах, біля мостів, що охороняються, у водоймах екологічно забруднених, а також інших заборонених місцях.

Не можна ловити рибу в періоди нерестових заборон, встановлених окремих видів риби і регіонів.

Заборонено ловити рибу з моторних суден із включеною силовою установкою з використанням більше одного знаряддя вилову на одного рибалки.

Не можна використовувати заборонені знаряддя вилову, такі як електричний струм, вибухівка, отруйні речовини, підводна рушниця тощо.

Не можна використовувати як живу приманку (живця) види риби, вилов яких заборонений.

Слід враховувати, що це лише основні норми рибальства в Україні. Усі обмеження прописані у повному тексті правил.

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