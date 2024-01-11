СБУ затримала російську агентку – 33-річну мешканку Новогродівки Донецької області. ЇЇ у жовтні 2023-го завербував кадровий співробітник ФСБ. Зрадниця щодня проїжджала до 100 км, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає НСН.

Щодня проїжджала до 100 км задля виявлення позицій ЗСУ: затримано зрадницю з Донеччини

Зазначається, що у зоні особливої уваги фігурантки були місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Прихильниця ворога самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки.

“Для виявлення та фіксації позицій українських військ зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день”, – йдеться у повідомленні.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування власних бойових операцій, зокрема ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ на східному фронті.

Співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку. Жінку затримали у власному помешканні. У неї вилучено мобільний телефон. Для комунікації з ФСБ вона використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала як текстові повідомлення та позначки на електронних картах.

Росіяни завербували жінку дистанційно. У поле зору РФ вона потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах, зокрема заборонених в Україні. За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора “винагороду”, яка надходила на її банківську картку.

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