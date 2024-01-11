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Щодня проїжджала до 100 км задля виявлення позицій ЗСУ: затримано зрадницю з Донеччини

проїжджала до 100 км задля виявлення позицій ЗСУ

СБУ затримала російську агентку – 33-річну мешканку Новогродівки Донецької області. ЇЇ у жовтні 2023-го завербував кадровий співробітник ФСБ. Зрадниця щодня проїжджала до 100 км, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає НСН.

Щодня проїжджала до 100 км задля виявлення позицій ЗСУ: затримано зрадницю з Донеччини

Зазначається, що у зоні особливої уваги фігурантки були місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Прихильниця ворога самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки.

“Для виявлення та фіксації позицій українських військ зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день”, – йдеться у повідомленні.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування власних бойових операцій, зокрема ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ на східному фронті.

Співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку. Жінку затримали у власному помешканні. У неї вилучено мобільний телефон. Для комунікації з ФСБ вона використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала як текстові повідомлення та позначки на електронних картах.

Росіяни завербували жінку дистанційно. У поле зору РФ вона потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах, зокрема заборонених в Україні.  За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора “винагороду”, яка надходила на її банківську картку.

проїжджала до 100 км задля виявлення позицій ЗСУ

проїжджала до 100 км задля виявлення позицій ЗСУ

проїжджала до 100 км задля виявлення позицій ЗСУ

проїжджала до 100 км задля виявлення позицій ЗСУ

Раніше ми писали: СБУ затримала російського агента в лавах “Укрзалізниці”: деталі

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