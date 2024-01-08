СБУ затримала російського агента в лавах “Укрзалізниці”: деталі

Правоохоронці затримали співробітника “Укрзалізниці”, який шпигував за технікою Збройних сил України в Дніпропетровській області. Про це повідомила Служба безпеки України, передає НСН.

СБУ затримала російського агента в лавах “Укрзалізниці”

Як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку цього року.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію РФ.

“Для комунікації з ФСБ агент використовував анонімний чат у популярному месенджері”, – йдеться у повідомленні.

Чоловік шукав інформацію про постачання озброєнь для ЗСУ

За вказівкою агресора він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ.

Крім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізничним сполученням. Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їхній маршрут із зупинками і пунктами призначення.

РФ цікавили Bradley і Leopard

“Насамперед, зловмисник намагався отримати максимум інформації про переправлення на фронт бойових машин “Бредлі” і танків “Леопард”, – повідомила СБУ.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону.

У такий спосіб загарбники сподівалися порушити логістику постачання озброєння і боєприпасів для ЗСУ.

Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі

Співробітники СБУ спрацювали на випередження – вчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії та затримали його у власному помешканні.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Агентом РФ виявився чиновник однієї з вузлових станцій “Укрзалізниці”.

Наразі він перебуває під вартою, триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше ми писали: Масована повітряна атака 8 січня: є жертви і постраждалі – все, що відомо