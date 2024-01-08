Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаКримінал

СБУ затримала російського агента в лавах “Укрзалізниці”: деталі

СБУ затримала російського агента

Правоохоронці затримали співробітника “Укрзалізниці”, який шпигував за технікою Збройних сил України в Дніпропетровській області. Про це повідомила Служба безпеки України, передає НСН.

СБУ затримала російського агента в лавах “Укрзалізниці”

Як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку цього року.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію РФ.

“Для комунікації з ФСБ агент використовував анонімний чат у популярному месенджері”, – йдеться у повідомленні.

Чоловік шукав інформацію про постачання озброєнь для ЗСУ

За вказівкою агресора він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ.

Крім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізничним сполученням. Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їхній маршрут із зупинками і пунктами призначення.

РФ цікавили Bradley і Leopard

“Насамперед, зловмисник намагався отримати максимум інформації про переправлення на фронт бойових машин “Бредлі” і танків “Леопард”, – повідомила СБУ.

СБУ затримала російського агента

СБУ затримала російського агента

СБУ затримала російського агента

За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону.

У такий спосіб загарбники сподівалися порушити логістику постачання озброєння і боєприпасів для ЗСУ.

Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі

Співробітники СБУ спрацювали на випередження – вчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії та затримали його у власному помешканні.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Агентом РФ виявився чиновник однієї з вузлових станцій “Укрзалізниці”.

Наразі він перебуває під вартою, триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше ми писали: Масована повітряна атака 8 січня: є жертви і постраждалі – все, що відомо

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×