Що подивитись на вихідних: прем’єри на будь-який смак

Добірка кіноновинок тижня, яку можна подивитись як у кінотеатрах, так і онлайн. Присвячується всім, хто планує провести вихідні вдома, з попкорном, диваном, пледом і хорошим фільмом.

Що подивитися на вихідних

Цього тижня в українських кінотеатрах головною прем’єрою став український документальний фільм “Євродонбас”. Також на екрани вийде науково-фантастична комедія “Репродукція майбутнього” з Емілією Кларк у головній формі. Розхвалена критиками драму “Реаліті” з Сідні Свіні, та кілька інших новинок. Тим часом, в онлайн покажуть документальний фільм Шона Пенна про Україну “Суперсила” та чергова частина сімейної комедії “Діти шпигунів” від Роберта Родрігеса. Про ці та інші кіноновинки тижня розповідає Уніан, передає НСН.

Євродонбас

Український Донбас відомий насамперед як індустріальний регіон, і радянський уряд протягом багатьох років присвоював собі виключну заслугу в його промисловому розвитку. Однак процвітання регіону почалося задовго до приходудо влади більшовиків, а засновниками місцевої промисловості були німці, бельгійці, британці, французи та американці. Документальний фільм “Євродонбас” розвінчує радянські міфи та показує, що понад 100 років тому Донбас був невід’ємною частиною європейського світу.

У фільмі показано іноземну спадщину Маріуполя, Лисичанська, Дружківки та селища Нью-Йорк, які, на жаль, вже неможливо побачити такими, як у фільмі, бо незабаром після фільмування майже всі відзняті об’єкти європейської спадщини були знищені російськими військами.

Репродукція майбутнього

Ця стильна науково-фантастична стрічка демонструє свою версію недалекого майбутнього, де на людей чекає їжа з 3D-принтера, кабінки зі справжніми рослинами, штучний інтелект змість психоаналітика та діти, що формуються та народжуються зі спеціального “яйця”. І, звісно, така “вагітність” має свої ускладнення.

Головні герої фільму – подружня пара Рейчел та Айві, які чекають на таку “дитину з яйця”. Вона – розробляє штучний інтелект, а він – викладає ботаніку, яка всім вже непотрібна. Але чи дійсно погляди Рейчел та Айві на природу життя так сильно відрізняються і чи витримають вони випробування незвичайною вагітністю?

Реаліті

Сюжет фільму розгортається навколо 25-річної Реаліті Віннер, яка присвятила своє життя службі в американській розвідці. Її поважають за видатні вміння і знання, у неї попереду блискуча кар’єра. Проте все змінюється, коли Реаліті вирішує оприлюднити секретні дані про втручання росіян у вибори президента США – тоді на порозі її будинку з’являються двоє агентів ФБР, і життя дівчини змінюється назавжди.

Кохання без контракту

В центрі сюжету цього фільму – сімейна пара, яка прожила в шлюбі 10 років, але тепер вирішує розлучитися без будь-яких конфліктів. Граючи в карти “Монополії”, вони з легкістю розділили своє майно, але сімейний юрист нагадав їм, що за шлюбним контрактом вони мають спільно витратити гроші з банківського рахунку, призначеного на “щасливу старість”. Саме це й відкриває нову сторінку цієї історії: Ерік і Наталі їдуть у відпустку до Європи, де вони зустрічають аристократичне подружжя – Річарда та Елізабет, які є спадкоємцями відомої династії. Вони проводять час разом у подорожах, але не помічають, як стають співучасниками великої афери.

Дивна парочка

Головна героїня фільму Жанна – завжди була найкращою, з купою залицяльників в університеті та на роботі. Але вередливе друге “я” в голові відмітало всіх прихильників, тож вона так і залишилася без пари. До того ж, через борги їй довелося терміново летіти до Лісабона і продавати квартиру, яку вона отримала у спадок. Що може бути гірше? В аеропорту вона випадково зустріла Жана – примхливого і дещо надокучливого колишнього шкільного друга…

Нестримні 4

Четверта частина франшизи “Нестримні”, ймовірно, знову піде перевіреним шляхом – у стилі бойовиків 90-х легендарні актори тих часів розправлятимуться з негідниками. “Нестримні” – це команда, яку кличуть, коли інших варіантів уже немає.

Головні ролі у фільмі виконали Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стетхем, Дольф Лундгрен, Ренді Кутюр, Кертіс “50 Cent” Джексон, Меган Фокс, Енді Гарсія, Тоні Джаа та Інші, а його режисером виступив Скотта Во (раніше зняв фільм “Місія на двох” з Джоном Сіною та Джекі Чаном).

Боротьба за спадок

Дізнавшись, що їхня дуже багата і дуже безглузда тітка Хільда захворіла, сестри Мейсі та Саванна вирушають в її заміський маєток, сподіваючись отримати спадщину. Втім, там вони виявляють, що в маєток налетіли й інші родичі. Щоб отримати бажані гроші, сестрам доведеться завоювати довіру тітки і дискредитувати рідню.

Суперсила

По суті, це перший великий американський кінопроект, присвяченій повномасштабному військовому вторгненню Росії до України у лютому 2022 року.

Насправді зйомки фільму розпочалися в Україні ще в листопаді 2021 року. Спочатку оскароносний американський актор та режисер Шон Пенн, відомий своєю активною підтримкою України, та його співрежисер Аарон Кауфман цікавилися феноменом перетворення популярного комедійного актора Володимира Зеленського на політика. Втім, після вторгнення акценти у стрічці змінилися –після невеличкої перерви знімальна група на чолі з самим Шоном Пенном повернулася до України вже влітку 2022 року, щоб зняти нові кадри. Під час цього Пенн знову спілкувався з президентом Володимиром Зеленським, ховався під час повітряної тривоги в президентському бункері, відвідував охоплений боями Сєверодонецьк, зустрічався з пересічними українцями тощо.

Діти шпигунів: Армагеддон

Це вже п’ятий фільм серії, який є одночасно її перезапуском – попередній фільм вийшов ще у 2011 році. Цього разу діти найкращих секретних агентів світу мимоволі допомагають потужному розробнику ігор розкрити комп’ютерний вірус, який дає йому контроль над усіма технологіями, і тепер вони мають самі стати шпигунами, щоб урятувати своїх батьків та світ.

Як працюють кінотеатри в умовах воєнного часу

Не забувайте, що кінотеатри в умовах воєнного стану працюють з певними особливостями – на їхню роботу впливають повітряні тривоги, відключення електроенергії та комендантська година.

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