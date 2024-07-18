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Безкоштовний табір на Закарпатті: запрошують підлітків з усієї України

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Безкоштовний табір на Закарпатті: запрошують підлітків з усієї України

Безкоштовний табір на Закарпатті з харчуванням і відновленням фізичним та моральним серед природи – такий відпочинок пропонує підліткам з усієї України громадська організація Base UA. Розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовний табір для дітей на Закарпатті: деталі

Мистецький табір «Горицвіт» запрошує підлітків від 13 до 16 років, що зіткнулися з випробуваннями через війну. Жорстких критеріїв відбору організатори не називають. Тобто спробувати потрапити на відпочинок може кожна дитина.

Де?

Село Нижнє селище, Закарпаття (біля міста Мукачеве).

Безкоштовний табір на Закарпатті: запрошують підлітків з усієї України

Організатори забезпечують учасників трансфером від залізничного вокзалу м. Мукачево до готелю «SARGORIGO» (село Нижнє селище, Закарпаття), де відбуватиметься табір. І так само після завершення табору діти повертаються назад.

У готелі «SARGORIGO» діти розміщуються по 3-4 людини у кімнаті (хлопці і дівчата окремо).

Безкоштовний табір на Закарпатті: запрошують підлітків з усієї України

Безкоштовний табір на Закарпатті: запрошують підлітків з усієї України

Безкоштовний табір на Закарпатті: запрошують підлітків з усієї України

Також забезпечується пʼятиразове вегетаріанське харчування

Коли?

Зміна з 19 до 29 серпня 2024 року.

Чим займатимуться діти?

Метою проєкту є відновлення ресурсу дитини у безпечному просторі через підтримку, творчість і природу.

Безкоштовний табір на Закарпатті: запрошують підлітків з усієї України

Цінності табору «Горицвіт»:

  • безпечний фізичний і психологічний простір;
  • креативність (можливість спробувати нові види мистецтва, нові формати і підходи);
  • підтримка і взаємопідтримка;
  • створення соціальних зв’язків, спілкування з однолітками;
  • самопізнання (усвідомлення своїх особистих якостей, бажань і прагнень).

Для дітей підготували 3 майстерні скульптура, зображення та хареографія, через які молодь зможе досліджувати себе і світ навколо, пізнавати свої таланти, здобувати нові навики та надихатися відчуттям творчості.

Кожного дня учасники і учасниці табору будуть зустрічатися на спільному колі для дискусій та розмов. У таборі досліджуватимуть мистецькі, соціальні феномени, а також завдяки інтерактивним заняттям діти дізнаються про власний внутрішній світ та розвиватимуть навички розуміння та прийняття інших людей.

Безкоштовний табір на Закарпатті: запрошують підлітків з усієї України

Важливу частину програми складають походи, бо саме під час прогулянок серед краси і затишку Закарпаття відкриваються один одному серця молоді і саме тут зароджуються дружні розмови.

Безкоштовний табір на Закарпатті: запрошують підлітків з усієї України

Також у програмі різноманітні ігри, кіно, танці, чайні церемонії та цікаве спілкування.

Ми зібрали команду з щирих і талановитих менторів, відповідальних і натхненних наставниць, професійного та дбайливого лікаря, – кажуть організатори

Як потрапити до табору

Для участі необхідно заповнити анкету для батьків і анкету для учасника (заповнюють діти). Відповідь прийде на електронну адресу впродовж двох тижнів.

Анкета для батьків – ТУТ.

Анкета для дітей – ТУТ.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

 

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