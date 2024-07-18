Безкоштовний табір на Закарпатті: запрошують підлітків з усієї України

Безкоштовний табір на Закарпатті з харчуванням і відновленням фізичним та моральним серед природи – такий відпочинок пропонує підліткам з усієї України громадська організація Base UA . Розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовний табір для дітей на Закарпатті: деталі

Мистецький табір «Горицвіт» запрошує підлітків від 13 до 16 років, що зіткнулися з випробуваннями через війну. Жорстких критеріїв відбору організатори не називають. Тобто спробувати потрапити на відпочинок може кожна дитина.

Де?

Село Нижнє селище, Закарпаття (біля міста Мукачеве).

Організатори забезпечують учасників трансфером від залізничного вокзалу м. Мукачево до готелю «SARGORIGO» (село Нижнє селище, Закарпаття), де відбуватиметься табір. І так само після завершення табору діти повертаються назад.

У готелі «SARGORIGO» діти розміщуються по 3-4 людини у кімнаті (хлопці і дівчата окремо).

Також забезпечується пʼятиразове вегетаріанське харчування

Коли?

Зміна з 19 до 29 серпня 2024 року.

Чим займатимуться діти?

Метою проєкту є відновлення ресурсу дитини у безпечному просторі через підтримку, творчість і природу.

Цінності табору «Горицвіт»:

безпечний фізичний і психологічний простір;

креативність (можливість спробувати нові види мистецтва, нові формати і підходи);

підтримка і взаємопідтримка;

створення соціальних зв’язків, спілкування з однолітками;

самопізнання (усвідомлення своїх особистих якостей, бажань і прагнень).

Для дітей підготували 3 майстерні скульптура, зображення та хареографія, через які молодь зможе досліджувати себе і світ навколо, пізнавати свої таланти, здобувати нові навики та надихатися відчуттям творчості.

Кожного дня учасники і учасниці табору будуть зустрічатися на спільному колі для дискусій та розмов. У таборі досліджуватимуть мистецькі, соціальні феномени, а також завдяки інтерактивним заняттям діти дізнаються про власний внутрішній світ та розвиватимуть навички розуміння та прийняття інших людей.

Важливу частину програми складають походи, бо саме під час прогулянок серед краси і затишку Закарпаття відкриваються один одному серця молоді і саме тут зароджуються дружні розмови.

Також у програмі різноманітні ігри, кіно, танці, чайні церемонії та цікаве спілкування.

Ми зібрали команду з щирих і талановитих менторів, відповідальних і натхненних наставниць, професійного та дбайливого лікаря, – кажуть організатори

Як потрапити до табору

Для участі необхідно заповнити анкету для батьків і анкету для учасника (заповнюють діти). Відповідь прийде на електронну адресу впродовж двох тижнів.

Анкета для батьків – ТУТ.

Анкета для дітей – ТУТ.

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