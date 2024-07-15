Українці можуть безкоштовно відпочити в Карпатах з родиною. Така можливість є у родин, де виховуються діти від 6 до 13 років. Розповідаємо деталі.
Міністерство молоді та спорту запрошує бажаючих до сімейного табору «Народжені вільними».
22-27 серпня у Івано-Франківській області працюватиме Всеукраїнський сімейний табір «Народжені вільними». Зареєструватися для участі в ньому можна вже зараз. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Відпочинок у самому серці Карпат – чудова можливість провести час разом зі своєю сімʼєю цікаво, якісно та безпечно. Программа поєднує навчання, інтелектуальний розвиток, активний відпочинок та роботу над комунікацією в родині, – йдеться у повдіомленні
На учасників табору чекають:
- знайомство з історією України та перегляд кіно;
- заняття з розвитку творчих здібностей, навичок самоорганізації та комунікації;
- спортивні заходи та ігри для покращення фізичного здоров’я дітей та батьків;
- похід у гори;
- вечори біля багаття.
Участь у таборі безкоштовна для сімей у складі «мама-тато-діти» (діти віком від 6 до 13 років).
Табір організовує ДУ “Всеукраїнський молодіжний центр” у співпраці з ГО “Всеукраїнською громадською організацією “Молодий народний рух” за підтримки Міністерства молоді та спорту УкраїниУчасть у таборі для всіх членів сім’ї безкоштовна (харчування, проживання, активності, доїзд).
Безкоштовно відпочити в Карпатах з родиною: як зареєструватися
Зареєструватися можна за цим посиланням
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