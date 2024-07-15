Українці можуть безкоштовно відпочити в Карпатах з родиною. Така можливість є у родин, де виховуються діти від 6 до 13 років. Розповідаємо деталі.

Міністерство молоді та спорту запрошує бажаючих до сімейного табору «Народжені вільними».

22-27 серпня у Івано-Франківській області працюватиме Всеукраїнський сімейний табір «Народжені вільними». Зареєструватися для участі в ньому можна вже зараз. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Відпочинок у самому серці Карпат – чудова можливість провести час разом зі своєю сімʼєю цікаво, якісно та безпечно. Программа поєднує навчання, інтелектуальний розвиток, активний відпочинок та роботу над комунікацією в родині, – йдеться у повдіомленні

На учасників табору чекають:

знайомство з історією України та перегляд кіно;

заняття з розвитку творчих здібностей, навичок самоорганізації та комунікації;

спортивні заходи та ігри для покращення фізичного здоров’я дітей та батьків;

похід у гори;

вечори біля багаття.

Участь у таборі безкоштовна для сімей у складі «мама-тато-діти» (діти віком від 6 до 13 років).

Увага! Кількість місць обмежена, тож відбір буде здійснюватися за результатами опрацьованої організатором заявки.

Табір організовує ДУ “Всеукраїнський молодіжний центр” у співпраці з ГО “Всеукраїнською громадською організацією “Молодий народний рух” за підтримки Міністерства молоді та спорту УкраїниУчасть у таборі для всіх членів сім’ї безкоштовна (харчування, проживання, активності, доїзд).

Увага! Витрати на проїзд повертаються за умови надання Е-квитка за встановлений організатором період часу. Витрати на проїзд ум’якому вагоні, СВ, Люкс, 1 класу та бізнес-класу не повертаються. Повернення витрат на проїзд не є фіксованим та може складати декілька місяців.

Безкоштовно відпочити в Карпатах з родиною: як зареєструватися

Зареєструватися можна за цим посиланням

Можливо, вам також буде цікаво: В Карпатах масово цвіте червона рута – дивовижні фото

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг