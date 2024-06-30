В Карпатах масово цвіте червона рута – дивовижні фото

Дивовижні фото оприлюднили на сторінці Ukrainian People Magazine, передають «Новини України – НСН».

У високогір’ї українських Карпат пік цвітіння рододендронів – їх ще називають “червоною рутою”.

Карпатські рододендрони масово розпустилися на схилах Чорногірського та Мармароського хребтів.

Цвітіння рододендронів на найвищому хребті України — Чорногорі — чи не найзахопливіше природне явище у Карпатах. На початку червня яскравий рожевий килим квітів рододендрона, який в народі називають «червоною рутою», вкриває схили Чорногори, – йдеться у повідомленні

Знайти червону руту в українських Карпатах можна, крім Чорногірського, на Мармароському хребті.

Як відомо, рододендрон карпатський, він же східнокарпатський, який також має місцеві назви бердулян, бердуляк, збурник, кашкара, когітник, омеґа та чорногривник, – це вічнозелений чагарник родини вересових. Стверджують, що саме про цю рослину як про червону руту написав свою легендарну пісню композитор Володимир Івасюк.

Цей вид рододендрона поширений на Балканах та в Карпатах. В Україні зростає на межі свого поширення, росте на субальпійських та альпійських луках поміж заростями сосни та ялівцю на висотах 1600-2050 м. Характерний для Ґорґанів, Свидовця (у масиві Близниці), але найбільші плантації карпатського рододендрона – саме на гірських масивах Чорногори та Мармароса.

Це лікарська рослина, в народних легендах – чаклунська, місцеві жителі переповідають: якщо дівчина подарує червону руту хлопцю, той закохається назавжди і не розлюбить ніколи.

В Карпатах масово цвіте червона рута: фото