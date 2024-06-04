Громадська організація «Відчуй» за підтримки маркетплейсу АЛЛО організовує відпочинок для підлітків в інклюзивному таборі в Карпатах. Які категорії дітей зможуть до нього потрапити.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на drive.google.com.

Повідомляється, що АЛЛО підтримує проведення інклюзивного табору, який увосьме організує громадська організація «Відчуй», та переказує на цю ініціативу 1 мільйон гривень. Завдяки цьому зможуть відпочити 70 підлітків віком від 11 до 17 років з порушенням слуху, також до них приєднаються діти, яких вдалося повернути з окупованих територій і депортації, а ще ті, хто втратили своїх батьків через воєнні дії.

Табір «Беремо і робимо літо!» відбудеться з 9 по 19 червня в Карпатах.

«Ми в АЛЛО прагнемо, щоб українські діти відчували щасливе дитинство, особливо ті, хто зазнав травм через війну. Ми вже не вперше підтримуємо дитячі реабілітаційні проєкти. І я радий, що цього літа ми можемо посприяти літньому відпочинку для 70 дітей – забезпечили для них можливість відновити своє фізичне та психічне здоров’я, зарядитися енергією гір та знайти нових друзів», – розповів Дмитро Деревицький, співзасновник маркетплейсу АЛЛО.

Відпочинок для підлітків в інклюзивному таборі в Карпатах – хто може його відвідати

Зазначається, що перебування у таборі є абсолютно безкоштовним для всіх дітей завдяки небайдужим меценатам та спонсорам. Такі проєкти дають можливість дітям та підліткам з порушенням слуху, які спілкуються жестовою мовою або мають кохлеарні імпланти, а також дітям, травмованим через війну, відпочити разом, навчитися долати комунікаційні бар’єри та краще соціалізуватися у майбутньому.

«Ми створюємо безпечне та підтримуюче середовище, де кожна дитина може розкрити свій потенціал, знайти нових друзів і отримати незабутні враження. Цей табір є унікальною можливістю для наших дітей насолоджуватися літнім відпочинком, брати участь у захоплюючих заходах і, найголовніше, відчувати себе частиною спільноти. Фінансова підтримка компанії АЛЛО — це ключ до щасливого та такого очікуваного літа для кожного з підлітків, якими ми опікуємося», – додає Людмила Пишна, співзасновниця та керівниця ГО «Відчуй».

Під час літнього відпочинку у безпечному та повністю інклюзивному середовищі для підлітків будуть організовані спортивні ігри, майстер-класи, пізнавальні та розважальні заходи. Діти зможуть знайти собі цікаве заняття до душі, розвинути власний талант, наспілкуватися один з одним та відпочити.

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