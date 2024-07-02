Благодійни фонд “Голоси Дітей” відкриває реєстрацію на безоплатний дитячий табір на Закарпатті. Хто може потрапити на виїзний “Голосний кемп”.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Голоси дітей- Дніпро.

Про табір

На “Голосний кемп” діти розвивають навички, спілкуються та вчаться працювати в команді.

В програмі активності, такі як тренінги, ігри, квести, кіно клуби, екскурсії, творчі майстерні, тематичні вечори та шоу програми, соціальні проєкти. Також є можливість розвинути музичні, театральні здібності, творчість, спортивні навички, емоційний інтелект.

Учасники табору постійно будуть в супроводі досвідчених менторів, психологів, координаторів.

В таборі можуть взяти участь діти віком 11-15 років

Табір відбудеться у період з 21 липня по 03 серпня у Закарпатській області, Ужгородський р-н, с. Барвінок

Відкрито реєстрацію на безоплатний дитячий табір на Закарпатті – як взяти участь

Звертаємо увагу, місце збору учасників – м. Київ (центральний залізничний вокзал). Проїзд до м. Києва не оплачується. Про це треба подбати самостійно.

Участь в “Голосному кемпі” – безоплатна.

Реєстрація за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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