Благодійни фонд “Голоси Дітей” відкриває реєстрацію на безоплатний дитячий табір на Закарпатті. Хто може потрапити на виїзний “Голосний кемп”.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Голоси дітей- Дніпро.
Про табір
На “Голосний кемп” діти розвивають навички, спілкуються та вчаться працювати в команді.
В програмі активності, такі як тренінги, ігри, квести, кіно клуби, екскурсії, творчі майстерні, тематичні вечори та шоу програми, соціальні проєкти. Також є можливість розвинути музичні, театральні здібності, творчість, спортивні навички, емоційний інтелект.
Учасники табору постійно будуть в супроводі досвідчених менторів, психологів, координаторів.
В таборі можуть взяти участь діти віком 11-15 років
Табір відбудеться у період з 21 липня по 03 серпня у Закарпатській області, Ужгородський р-н, с. Барвінок
Відкрито реєстрацію на безоплатний дитячий табір на Закарпатті – як взяти участь
Звертаємо увагу, місце збору учасників – м. Київ (центральний залізничний вокзал). Проїзд до м. Києва не оплачується. Про це треба подбати самостійно.
Участь в “Голосному кемпі” – безоплатна.
Реєстрація за посиланням.
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