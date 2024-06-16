Відпочинок дітей під час канікул корисний для здоров’я. Багато хто відправляє малечу до родичів у село. Чи не травмує дитину тривала розлука з батьками.

Про це розповіла психолог і гештальт-консультант Олена Герженій, передають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Чи не травмує дитину тривала розлука з батьками

За словами експерта, однозначної відповіді щодо доцільності перебування дитини впродовж всього літа у бабусі або дідуся в селі насправді немає.

Для когось літня розлука з батьками й життя з іншими близькими родичами може бути корисною і принести задоволення. Для інших дітей така ситуація, навпаки, може видатись “покаранням”.

“Тому треба враховувати думку дитини – чи їй комфортно. Чи вона плаче, чи вона проситься додому. Чи, навпаки, вона веселиться і знаходить там багато нових друзів”, – пояснила Герженій.

Експерт нагадала також, що дітям влітку найкраще більше часу проводити на свіжому повітрі – бігати, плавати, ходити в басейн, спілкуватися, гратися з друзями.

Відпочинок дітей під час канікул – чи варто відправляти малечу на ціле літо до родичів у село

“Має бути поєднання відпочинку і пізнання нового – це запорука цікавих канікул і чудового настрою, мотивації дитини перед новим навчальним роком”, – уточнила психолог.

Чи потрібен чіткий графік влітку для дитини

На думку гештальт-консультанта, для підлітків, які готуються до вступу та мають матеріали, які необхідно вивчити для успішного складання іспитів, графік може бути навіть корисним, адже це їх “структуруватиме”.

“Інакше, якщо є багато завдань, може виникати паніка і підвищуватись тривожність. Їм треба збалансувати цей графік і дотримуватися його”, – розповіла Герженій.

Водночас дітям молодшого віку вона радить робити акцент на пізнавальній діяльності.

“Поїхати на екскурсію в якийсь музей – це теж розвиток і пізнання. Можна у табір дитину відправити. Це найкращий варіант для відновлення. Там багато спілкування і розвивальних завдань, квести тощо”, – зауважила експерт.

Як правильно організувати літнє дозвілля дитини

Літнє дозвілля дитини батьки мають організовувати належним чином.

“Літо має пройти з користю і для кругозору дитини, і для інтелектуального розвитку. Це найкращий час, щоб і пізнати світ, і навчитися чомусь новому. Ідеальні варіанти – це поїздки в профільні табори. Там заохочують дітей до читання, занять спортом, є екскурсії у музеї, різні творчі завдання, майстер-класи. Зараз багато онлайн активностей, де дитина може розвиватись”, – розповіла Герженій.

За її словами, для дитини важливо “донести думку, що треба постійно самовдосконалюватися”.

«Їй треба показати, що процес пізнання – це надцікаве заняття, адже у світі ще багато незвіданого. А якщо дитина ціле літо просиджуватиме у телефонах, у комп’ютерах і один-два рази з батьками кудись вийде, то трьох місяців їй буде забагато. Вона може втомитися від нудьги”, – наголосила психолог.

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