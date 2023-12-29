Що означає заява путіна про війну ще на п’ять років – пояснення експерта

Заява російського диктатора володимира путіна про продовження війни ще на п’ять років є погрозою для західного світу та України. Таку думку висловив військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак, передає НСН.

Що означає заява путіна про війну ще на п’ять років

За його словами, це намагання взяти світ переляком, водночас ситуація у РФ доводить протилежне.

“Нумо розбирати цю тезу. Коли зустрічаються, наприклад, два боксери, вони зважуються і потім починають один на одного дивитися і кожен хоче переконати супротивника у тому, що він сильніший, вони погрожують один одному. Я так само сприймаю цю заяву, що це була погроза для західного світу, щоб, по-перше, західний світ жахнувся: як так, ще п’ять років, та ні, ми не витримуємо стільки давати Україні. По-друге, на внутрішнє населення України: ще п’ять років, або скільки там, як до 2027 року, ні-ні, нумо зав’язувати”, – пояснює експерт.

Крім того, тріщить російська економіка, проте на такими темпами, як наша.

“Подивіться на цивільну авіацію, за один місяць в них було надзвичайних випадків у повітрі більше, ніж за весь минулий рік, а на наступний 2024-й можна вже очікувати падіння цивільних літаків через санкції. Ми бачимо, як російська нафта зупинилася, вже шість танкерів поблизу Індії з російською нафтою, вони не можуть зайти через санкції. В Дубаї заборонили відкривати росіянам рахунки в місцевих дирхамах, щоб потім проводити розрахунки в індійських рупіях. Тобто у них є можливість ще вести бойові дії, наступати, але щоб сказати, що у них все добре, вони просто палять бамбук і в них безліч грошей – про Москву, Пітер – можливо, а все решта – там дійсно дуже-дуже важко”, – додав співробітник СБУ.

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