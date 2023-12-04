Ще один безглуздий фейк росіян: канонізація пса Патрона у ПЦУ та ікони з ним

Користувачі соцмереж останнім часом поширюють дописи про те, що Православна церква України канонізувала пса Патрона. Проте ця інформація – фейк. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає НСН.

Канонізація пса Патрона у ПЦУ та ікони з ним

Як зазначається, користувачі поширюють фейк про те, що у храмі, який належить ПЦУ, замість царських воріт на іконостасі вставили ікону з псом Патроном. За словами глави ПЦУ Епіфанія, канонізація пса допоможе залучити до церкви більше вірян, зокрема, дітей. Саме про такий наратив пишуть російські Telegram-канали.

“Правда: про канонізацію пса Патрона не писали ні представники ПЦУ, ні україномовні чи англомовні медіа. Немає й коментарів Епіфанія на цю тему у ЗМІ чи соцмережах, зазначили журналісти VoxCheck. А ікона, яку нібито виставили у храмі, була створена шахраями за допомогою штучного інтелекту, що підтвердив інструмент Hive Moderation”, – наголосили в Центрі.

Раніше ми писали: Україна відправляє на фронт котів: які завдання виконують пухнастики (фото)