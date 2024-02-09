СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі: що виявили (фото)

Співробітники Служби безпеки України здійснили обшуки у священослужителя в Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомили у Телеграм-каналі СБУ, передає НСН.

СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі

Як зазначається, клірику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників” Кримінального кодексу України.

За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року. Під виглядом “акцій протесту” клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Олександром Шарієм, який підозрюється у державній зраді.

“Ворожий пропагандист “інструктував” ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври. Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії”, – інформує СБУ.

Крім того, у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію РФ проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.

Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності. Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

Зазначається, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне увязнення.

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