СБУ ліквідувало схеми для ухилянтів у 5 областях України: у яких саме

СБУ вдалось ліквідувати схеми для ухилення від призову та виїзду за кордон чоловіків призовного віку у п’яти областях України. Про це повідомила пресслужба СБУ, передає НСН.

СБУ ліквідувало схеми для ухилянтів у 5 областях України

“У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Ділки пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів”, – інформують у відомстві.

Вартість цих “послуг” коливалася від 3 до 10 тисяч доларів, залежно від терміновості та методу втічі.

“Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному переправленню за кордон понад 50 потенційних призовників”, – зазначають в СБУ.

У Києві

Припинено діяльність злочинної групи, до якої входило двоє посадовців столичних медзакладів та очільниця місцевої громадської організації.

Фігуранти виготовляли фальшиві висновки лікарських обстежень, на яких вказувалося на наявність серйозних діагнозів у їх клієнтів. Після цього вони подавали ці фіктивні документи до центру медико-соціальної експертизи з метою отримання ухилянтам 2-ї чи 3-ї груп інвалідності.

Отриману підробку вони планували використати для незаконного виїзду за межі України, щоб сховатися від мобілізації.

У Чернівцях

Викрито ще трьох посадовців місцевих лікарень, які торгували фальшивими меддовідками про наявність психічних захворювань.

Щоб максимально приховати “схему”, її організатори фіктивно оформлювали своїм клієнтам госпіталізацію та виписки щодо проходження стаціонарного лікування.

У Львові

Вдалося затримати ще одну медичну працівницю, яка займалася торгівлею фальшивими висновками медико-соціальної експертизи щодо призначення груп інвалідності.

У Черкаській області

Викрито очільницю приватної компанії у сфері будівництва. За гроші вона сприяла в оформленні інвалідності для жінок потенційних призовників.

У Хмельницькій області

Затримано місцевого барбера, який за гроші організував переправлення ухилянтів до ЄС.

“За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності”, – зазначили у Службі безпеки.

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