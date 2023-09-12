Що буде з ринком нерухомості у жовтні: прогноз

Більшість забудовників вжили заходів для запобігання нестабільності на ринку нерухомості. З цією метою вони встановили ціну на первинному ринку нерухомості на рівні 40–42 грн. за квадратний метр. Про це пише 24 канал, передає НСН.

Що буде з ринком нерухомості у жовтні

За словами Володимира Семенцова, ціноутворення на первинному ринку завжди базувалося на двох факторах: сильній прив’язці до долара і можливості зростання цін на будівельні матеріали та будівельно-монтажні роботи. Під час війни ця прив‘язка стала ще сильнішою.

“Фактично валютний курс на первинному ринку на 7 – 10% більший за готівковий. І це разом із реальним здорожчанням собівартості будівництва є однією з вагомих причин того, чому з початку повномасштабного вторгнення ціни на “первинці” зросли в середньому на 40 – 45%”, – наголосив Семенцов.

Він вважає, що ситуація на початок жовтня залишиться практично незмінною, оскільки потенційний попит дуже малий, а способів його збільшити небагато.



“Завдяки резапуску державної програми пільгового кредитування “єОселя” продажі готових квартир можуть зрости на 15 – 20%. Однак в об’єктах на стадії зведення навряд чи варто очікувати суттєве пожвавлення: “єОселя” передбачає, що девелопери залучатимуть кошти переважно через фонди фінансування будівництва, через купівлю-продаж майнових прав на недобудовані квартири або через облігації”, – додав він.

На думку Володимира Семенцова, амплітуда цінових коливань не перевищить в середньому 1 – 2%, що є ознакою стабільності.

“Наразі економічна ситуація в країні є досить стабільною, а попит на дві треті менший за пропозицію, відтак відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін. А якщо додати побоювання/пересторогу потенційних покупців напередодні опалювального сезону, пов’язану з можливими новими терористичними атаками ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури, то можна сказати, що на первинному ринку житла навряд чи можливі глобальні трендові зміни, як то, наприклад, зростання попиту”, – підсумував він.

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