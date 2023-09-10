Курс долара в Україні наприкінці 2023 року буде нижчим від 40 грн, адже динаміка валютного ринку в останні місяці була набагато кращою, ніж очікувалося. Про це йдеться в прогнозі компанії Dragon Capital, передає НСН.

Чого очікувати українцям від курсу долара до кінця 2023 року

До кінця 2023 року ситуація на валютному ринку України навряд чи кардинально зміниться. Офіційний курс долара не перевищить діапазон 36,6–37,5 грн/$. При цьому на початку наступного року гривня може послабитись до 41 грн/$.

Аналітики пояснили, що ситуація покращилась через:

стабілізація девальваційних очікувань населення та бізнесу;

заходи НБУ, спрямовані на обмеження непродуктивного виведенню капіталу,

сезонне збільшення пропозиції іноземної валюти від аграріїв перед початком посівної.

“НБУ залишається налаштованим на зміну валютно-курсової політики, однак рухається в цьому напрямку обережніше і повільніше, ніж ми очікували, очевидно, враховуючи високі ризики. Ми очікуємо, що зміна валютно-курсової політики може відбутися в четвертому кварталі поточного року, проте не виключаємо, що НБУ зачекає до початку 2024 року”, – йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики прогнозували, що курс на кінець поточного року може зрости до 39 гривень/$. У Dragon Capital щодо інфляції вважають, що темпи зростання споживчих цін підуть на спад до 9% до кінця 2023 року і зафіксуються на такому рівні протягом усього наступного року.

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