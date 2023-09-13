Тепер українці можуть розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії онлайн: як це зробити

Українці можуть самостійно порахувати розмір своєї пенсії. Зокрема, вони можуть розрахувати розмір майбутніх виплат. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, передає НСН.

Українці можуть розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії онлайн

На своїй сторінці у соціальній мережі Жолнович написала, що якщо люди порахують свої пенсії, вони точно зрозуміють, які зміни потрібні в пенсійній системі. Міністерка соціальної політики нагадала, що розрахувати розмір майбутньої пенсії можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

“Цифрові сервіси сьогодні дозволяють порахувати свою пенсію будь-кому у два кліки.Цей інструмент особливо цікавий молодим людям. Адже в той чи інший момент ми починаємо задумуватися про пенсію, плануючи майбутнє”, – сказала вона.

Як це зробити:

Спочатку перейти за посиланням на портал електронних послуг Пенсійного фонду України;

Авторизуватися (це можна зробити за допомогою Кваліфікованого електронного підпису, “Дія. Підпис” або BankID;

Обрати розділ “Портал персональних послуг”;

Обрати функцію “Пенсійний калькулятор” (вся інформація туди підтягнеться автоматично).

Оксана Жолнович зазначила, що українці можуть легко впливати на розмір своєї пенсії. Зокрема, на порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті можна лише кількома кліками сплатити додаткові внески (таким чином дещо подовживши страховий стаж і відповідно збільшивши розмір пенсії).

Також для того, щоб допомогти рідним отримувати більший розмір пенсії, можна сплатити страхові внески за них. Це так звана “меценатська пенсія”.

Міністерка заявила, що такі послуги успішно працюють в Україні і будуть продовжувати розвиватися. Таким чином, громадяни зможуть інвестувати у власне майбутнє.

“Один із важливих інструментів, який дозволить отримувати гідну пенсію українцям – це пенсійна реформа. І ми над нею активно працюємо”, – зазначила Оксана Жолнович.

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