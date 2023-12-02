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Росіянин подзвонив родині з полону, а виявилося, що завадив застіллю (відео)

Росіянин подзвонив родині з полону
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Полонений російський окупант зателефонував близьким, але, як виявилося, завадив їхньому застіллю. Нетверезі родичі пообіцяли “підняти пів Ярославля”, щоб йому допомогти.

Інтерв’ю в полоненого було взято в межах проєкту “Хочу жити”. Мережею розлетівся фрагмент відео, на якому військовий армії РФ зателефонував додому. Передає НСН.

Росіянин подзвонив родині з полону, а виявилося, що завадив застіллю

Зокрема, окупант зв’язався по відео зі своєю сестрою, але застав її за розпиттям алкоголю.

“Ви що, п’єте, чи що?”, – здивувався він.

“Ні, це мартіні (вермут, що містить алкоголь. – Ред.)”, – відповіла йому нетвереза родичка.

Росіянин подзвонив родині з полону

Її “собутильник” зауважив, що полонений окупант виглядає засмученим і запропонував допомогу, пообіцявши підняти “пів Ярославля”.

“Якщо допомога яка потрібна буде, звякни, попроси хлопців. Все допоможу, зберу тут все селище, зберу пів Ярославля”, – сказав росіянин.

Раніше ми писали: ВІДЕО МОМЕНТУ: у Росії військовий збив 11 інших військових, які йшли на сніданок

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