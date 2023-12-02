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ВІДЕО МОМЕНТУ: у Росії військовий збив 11 інших військових, які йшли на сніданок

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ВІДЕО МОМЕНТУ: у Росії військовий збив 11 інших військових, які йшли на сніданок
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У Росії військовий збив інших військових, які йшли на сніданок. Постраждали 11 військовослужбовців армії країни-агресора. Про це повідомляє російське видання «База», передає НСН.

ДТП сталася на Камчатці. Саме тут військовослужбовець збив групу своїх товаришів по службі, які йшли на сніданок. Постраждали 11 військових.

Аварія сталася на трасі ‘Петропавловськ-Камчатський – Мільково’ рано вранці 2 грудня. 27-річний військовослужбовець, лейтенант Ігор Н. не впорався з керуванням і в’їхав у групу строчників, які йшли до їдальні.

Усього постраждали 11 людей – троє з них було госпіталізовано, решті лікарі надали допомогу на місці.

ВІДЕО МОМЕНТУ: у Росії військовий збив 11 інших військових

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