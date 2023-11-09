Поліцейський збив на смерть 15-рчну дівчинку під Харковом на «зебрі» – йому повідомили про підозру

Поліцейський збив на смерть 15-рчну дівчинку в Харківській області – йому повідомили про підозру. Трагічна подія сталася ще у серпні. Понад три місяці тривала судово-автотехнічна експертиза. Про це повідомляє прокуратура у Харківській області, передає НСН.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру наразі вже колишньому правоохоронцю за ч. 2 ст. 286 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 серпня близько 19:20 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» сталася аварія. Позашляховик збив 15-річну дівчину на пішохідному переході поблизу зупинки громадського транспорту «Рай-Оленівка» у Харківській області. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

За кермом перебував поліцейський. Він керував службовим автомобілем.

Відповідно до висновку судової автотехнічної експертизи, яка тривала близько трьох місяців, у вказаній дорожньо-транспортній ситуації дії водія автомобіля не відповідали вимогам п.п. 12.3, 18.1 Правил дорожнього руху України та знаходились, з технічної точки зору, в причинному зв’язку з виникненням ДТП.

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