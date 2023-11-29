Росіяни глушать GPS над Кримом: ЗМІ розкрили мету агресора

Російські окупанти почали глушити систему геолокації GPS над Кримським півостровом. Для чого вони це роблять розповідає Naval News, передає НСН.

Росіяни глушать GPS над Кримом

Як повідомляється, таким чином росіяни намагаються захистити свої стратегічно важливі обʼєкти. У тому числі від українських ракетних ударів та застосувань дронів.

Цей процес був помічений ще з початку листопада. Наприклад, низка кораблів, які дислокуються в гавані Севастополя, передають зовсім інше місце розташування.

“З початку листопада ряд суден і катерів, які знаходяться в Севастопольській гавані, передають своє місцезнаходження як Міжнародний аеропорт Севастополь. Це приблизно за 8 км (5 миль) на північ від їх справжнього розташування”, – пишують журналісти.

Так, судна передають своє місцезнаходження через AIS (автоматизовану систему ідентифікації). Кораблі можуть передавати цю інформацію неправильно через безліч технічних проблем. Але, якщо це відбувається систематично, як у випадку з окупованим Кримом, то це вказує на навмисну дезінформацію. Така кількість кораблів, які неправильно повідомляють про своє місцезнаходження, вказує на перешкоди GPS, які впливають на AIS.

“Цікаво, що помилкові позиції суден скупчені навколо міжнародного аеропорту. Це може означати, що джерело глушіння є. Відомо, що Росія використовує GPS-перешкоди для захисту ключових об’єктів. Він використовувався для захисту перебування президента Путіна в розкішній резиденції на мисі Ідокопас, відомої в народі як “палац Путіна”. Відколи українські безпілотники почали наносити удари по Москві, там також було розгорнуто глушіння GPS. А кораблі були оснащені потужними засобами РЕБ для захисту параду до Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі”, – нагадали у виданні.

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