Росіяни можуть захопити Авдіївку найближчими днями або тижнями – Bild

Російські війська успішно просуваються на Донеччині на двох напрямках – на південному сході та в центрі міста. Експерт видання Bild Юльан Рьопке повідомляє, що росіяни можуть захопити Авдіївку тижнями. Передає НСН.

Росіяни можуть захопити Авдіївку найближчими днями або тижнями

Особливо небезпечно в центрі міста. Там збройним силам росії залишилося близько 200 метрів до одного з останніх шляхів постачання угруповання ЗСУ.

Експерт пояснив, що є ще одна дорога, яка веде в населений пункт біля села Північне, але й там РФ знаходиться в “сотнях метрів”.

“Якщо ці шляхи переріжуть, місто буде оточене і впаде. Поки що це не так, але деякі виходять із того, що до цього залишилися дні або максимум тижні”, – заявив Рьопке.

Аналітик пояснює, що РФ має успіхи на цьому напрямку через кількісну перевагу – наразі вона становить близько п’яти до одного. Крім того, РФ має перевагу у повітрі. По місту постійно б’ють фугасними авіабомбами ФАБ-500, ФАБ-1000 і ФАБ-1500.

Водночас із цим, за інформацією видання BILD, в Україні немає достатньої кількості засобів ППО, аби відбивати ці атаки.

“ЗСУ не вистачає і солдатів на землі, тому часто проти груп російської піхоти, що наступають, діють самі безпілотники”, – пише BILD.

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