В останньому своєму матеріалі у 2023 році, мандрівники з Нікополя, запросили читачів у подорож до їхнього рідного міста. Вони показали, яким воно було до великої війни, зібрали архівні фото періоду 2011-2022 років.

“Ці світлини допоможуть вам скласти уявлення про Нікополь, і, можливо, навіть закохатися у нього. А після війни запрошуємо вас обов’язково відвідати незламне місто, де живуть нащадки козаків”, розповідають Володимир та Катерина.

Зараз майже щодня у ЗМІ можна побачити фото Нікополя, а точніше руйнувань у ньому. Бо ось уже 18 місяців поспіль місто вдень і вночі обстрілюють росіяни з протилежного берега Дніпра – з Енергодара та його околиць. Сьогодні Нікополь разом із захопленою ЗАЕС – фактично в заручниках у терористів. Адже ЗСУ не можуть дати адекватну відповідь окупантам, які ховаються за ядерним об’єктом і безпосередньо на його території. І тому мешканці Нікополя та околиць вже півтора роки відчувають себе ніби мішені в тирі. Щодня зростає кількість зруйнованих будинків, гинуть і отримують поранення люди.

На вулицях нашого рідного міста не запалюють увечері ліхтарі. Вулиці нашого рідного міста напівпорожні, бо половина мешканців виїхали з Нікополя, рятуючись від обстрілів. Тому 50% вікон у будинках вечорами темні. Тут не працюють школи і дитячі садки. Тут зачинено багато магазинів. Мешканцям Нікополя заборонено знаходитися на березі – бо там особливо небезпечно. Прогулянки улюбленими місцями тепер несуть смертельний ризик. Та і немає у нікопольців більше їх «моря», яким вони обожнювали милуватися у різні пори року і робити дивовижні світлини. Російські терористи знищили Каховське водосховище у червні, підірвавши дамбу.

Сьогодні нікопольці, що залишилися у місті, живуть від тривоги до тривоги, не знаючи чи буде у них наступний ранок. І перерви між тривогами стають останнім часом тут все коротшими. Зціпивши зуби, щодня комунальники вперто розгрібають завали після обстрілів, прибирають бите скло і уламки того, що було чиїмись оселями. Намагаються підтримувати лад у місті, аби воно виглядало охайним навіть під час війни. Люди, як можуть, латають понівечене житло, закривають вікна і дахи. І тримаються за своє, рідне… Намагаються радіти кожному дню навіть у таких умовах. Адже як ніколи раніше усвідомлюють цінність життя. І розуміють, наскільки воно, життя, – крихка річ.

Дуже важко сьогодні нікопольцям. І все, що було до 24 лютого, іноді здається якимось сном.

А було у Нікополі колись ось так.

Нікополь – місто на березі «моря», якого більше немає. Як виглядав Нікополь до великої війни

Запрошуємо у фото-подорож до Нікополя.

Населення Нікополя до початку повномасштабної війни складало близько 100 000 осіб. Велика частина міста – це приватний сектор. Але у Нікополі багато і п’ятиповерхових будинків – так званих “ганчовок” (бо збудовані вони бригадою Івана Ганчева, почесного громадянина Нікополя).

А от більш високі будинки у Нікополі – рідкість. Кажуть, їх тут не зводили через особливість ґрунту – він вологий. Дев’ятиповерхівки у місті можна перерахувати по пальцях. У центрі є дві 14-поверхівки, одну з них так і не заселили через брак, допущений будівельниками.

Бочки з квасом – типова картина на вулицях Нікополя влітку.

А тут – центральна площа вдень. Райдуга. І ще на місці найдивніший артоб’єкт Нікополя – куля. Згодом її зняли і сховали.

Набережна – найголовніша родзинка Нікополя до повномасштабної війни. Тепер це найнебезпечніше місце. І більше немає Каховського водосховища…

Гармата встановлена тут у якості пам’ятки про форсування Дніпра радянською армією у 1944 році, коли Нікополь визволяли від німецько-фашистських загарбників.

Фотографувати своє “море” і набережну нікопольці любили і вдень, і ночі у будь-яку пору року.

На протилежному березі видно Запорізьку атомну електростанцію. Тепер вона в руках у російських терористів, і з її території обстрілюють Нікополь.

Колись Нікополь вважався одним із центрів вітрильного спорту. Тут проходили різноманітні змагання. Та і просто власники яхт любили влаштовувати прогулянки. Часто можна було побачити таку красу. Тепер це – в минулому. Можливо, на довгі роки, а можливо і назавжди.

А ще тут можна було побачити САП-дошки, рибальські човники і величезні баржі.

Рибалка – улюблене зайняття багатьох нікопольців. Тепер вона тільки у спогадах. І в мріях.

На нікопольському пляжі, який не поступався багатьом пляжам на берегах Чорного чи Азовського морів, молодь проводила фестивалі, насолоджуючись творчістю і спілкуванням під променями вечірнього сонця і під плюскіт хвиль. На фото нижче, зокрема, КОЛО-фест.

Влітку на пляжах завжди було багато відпочивальників.

А взимку природа природа іноді створювала ось такі дивовижні крижані фігури на березі нікопольського “моря”.

В такі дня тут було “медом помазано” для фотографів.

Впродовж декількох років перед великою війною нікопольську набережну було частково реконструйвано і облагороджено силами підприємства “Інтерпайп”. Тут з’явилися красиві лавочки, ліхтарі і цікаві арт-об’єкти. Прогулянкова зона біля води стала ще популярнішою серед містян і гостей Нікополя.

А ще тут проводилися велозаїзди.

Взагалі перед повномасштабною війною у Нікополі багато чого з’явилося. Реконструювали алеї, сквери, фонтани. З’явилося три нових продуктових супермаркети і один гіпермаркет тощо. Місто розвивалося.

“Епіцентр” був мрією багатьох нікопольців. Вона збулася у серпні 2021 року.

Відкриття чергового “чорного” АТБ після реконструкції.

А так зводили перший типовий храм ПЦУ у Нікополі – імені Петра Калнишевського.

А це вже храм – у всій своїй красі.

Серед нікопольців багато естетів. І часто, навіть зараз, під час війни, можна побачити охайні, доглянуті двори.

А ще мешканці Нікополя – креативні і винахідливі:)

Нікополь гарно прикрашали до новорічних свят.

А Новий 2022-й рік зустрічали з особливо ефектною ялинкою. Такої у Нікополі ніколи до того не було. Мабуть, кожен нікополець тоді прийшов на Європейську площу, аби зробити красиве фото.

На жаль, не збулися сподівання на щасливий рік… І вже через 2 місяці після фотосесій біля ялинки нікопольці стояли у чергах біля банкоматів та аптек і не могли оговтатися від шоку. На фото нижче – 24 лютого 2022 року.

Зараз це вже здається чимось не зовсім реальним, але до повномасштабної війни свята з масовими гуляннями у Нікополі були частим явищем.

Ось таке писанкове дерево створили нікопольці на Великдень.

На День Незалежності розгорнули найбільший у Нікополі прапор, пошитий родиною Андрощуків.

Цей же прапор і пан Павло Андрощук біля новозбудованого, першого і поки що єдиного у Нікополі типового храму ПЦУ.

Патріотичний автопробіг. І наш Pontiak бере участь.

Велопробіг історичними пам’ятками Нікополя.

Масляна – спалюють опудало зими.

На сцені – народний фольклорний гурт “Микитин Ріг”.

Біля пам’ятнику Шевченку.

Фотовиставка у центрі міста. Тема – старий Нікополь.

На свята до Нікополя часто приїздили зірки і проходили концерти.

А це водяна дискотека “за підтримки” ДСНС. Було дуже весело.

Тепер рятувальникам не до розваг…

Нижче на фото – останній перед великою війною День міста. Святкування вийшло грандіозне.

Нікополь – козацьке місто. Колись тут було аж 5 січей. Кажуть, що під час останнього перепису населення в графі “національність” деякі нікопольці вказали “козак”.

Пам’ятник Богдану Хмельницькому. Тут його колись обрали гетьманом.

На цьому фото – нікополець Олександр Шевченко. Зараз він захищає Україну на фронті.

Біля Нікополя знаходиться пам’ятка, яку відвідують люди з усієї України і не тільки. Це могила легендарного кошового отамана Івана Сірка.

Колись тут воля розлилась…

І нащадки про це пам’ятають.

Довкола Нікополя величезна кількість місць з дивовижними краєвидами. Ми об’їздили більшість з них і маємо купу фото. Покажемо лише декілька світлин. На жаль, навіть коли закінчиться війна, далеко не скрізь можна буде потрапити і відпочивати, як раніше. Адже місцевість забруднено боєприпасами… Крім того, деякі місця змінилися, можливо, назавжди через знищення водосховища.

Нижче на фото – Токівський водоспад і затоплений гранітний кар’єр приблизно в 50 км від Нікополя. Одне із найцікавіших місць Дніпропетровщини.

Ми віримо, що після Перемоги вдасться відбудувати усе зруйноване ворогом і зробити Нікополь ще красивішим!

Історична довідка про Нікополь, цікаві факти

Нíкополь до 1775 року називався Микитин Ріг, а у 1775—1782 роках — Слов’янськ. Назва Нікополь впроваджена російською імператрицею Катериною II в рамках її «Грецького проєкту». Офіційні українські назви міста у першій половині XX століття — Никопіль, Нікопіль.

Нікополь – адміністративний центр Нікопольського району, міської громади та агломерації.

Розташоване за 122 км від Дніпра, 48 км від Запоріжжя та 63 км від Кривого Рогу.

Це четверте за чисельністю населення місто Дніпропетровської області. Центр Нікопольського марганцевого басейну. Містоутворюючими підприємствами є металургійні заводи.

Заселення території, де розташоване сучасне місто Нікополь, відноситься до часів неоліту, доби міді-бронзи, скіфо-сарматського періоду. Тривалий час (із IV по XIV століття) цей край входив до складу володінь різних кочових народів — гунів, аварів, болгар, хозар, угрів, печенігів, половців, ногайців. Це була південна точка улусу Мамая.

Наприкінці XV століття землі за Дніпровими порогами почали освоювати українські козаки. Наприкінці XVI століття на місці сучасного Нікополя існувала козацька переправа через Дніпро — Микитин Ріг. Перше документальне свідчення про цю переправу є у щоденнику посла німецького імператора Еріха Лясоти, який побував у Запорізькій Січі 1594 року.

Впродовж 1639—1652 років у районі Микитиного Рогу (в парку Перемоги — центр сучасного міста) була розташована Січ, яку називають Микитинською або ще Першою чи Старою. Саме сюди 1647 року, рятуючись втечею від переслідувань коронного уряду, прибув Богдан Хмельницький. Під його керівництвом у січні 1648 року козаки розгромили гарнізон коронних військ, який стояв на Січі. Тут же Хмельницького, на початку лютого 1648 року, було обрано гетьманом України.

У джерелах 1652 року згадується невелике поселення Микитине, розташоване в цій же місцевості. За умовами Андрусівського договору у Микитиному козаки, що їздили по сіль до Криму, мали переправлятися через Дніпро. З цього часу в документах поселення згадується під назвою Микитинський Перевіз. Січ звідси була перенесена на острів Чортомлик 1652 року.

1764 року російський уряд ухвалив рішення про будівництво в цій місцевості пристані з фортецею. 1779 року розпочалося спорудження фортеці, якій було дано назву Слов’янськ. За наказом новоросійського губернатора Григорія Потьомкіна разом з фортецею мали побудувати і місто Слов’янськ, майбутній центр губернії. Але ні фортеці, ні міста так і не було збудовано. 1782 року поселення було перейменоване на Нікополь. На той час у ньому налічувалося 200 будинків, переважно запорозьких козаків, які переселилися до містечка після зруйнування Нової Січі.

Мешканці Нікополя займалися в основному торгівлею, рільництвом та рибальством. Містечком проходив чумацький шлях, яким возили сіль з Криму.

У першій половині XIX століття Нікополь починає розвиватися як торгово-ремісниче містечко. Важливу роль у цьому відігравала Нікопольська пристань. Щороку тут відбувалося 4 ярмарки. Першим заводом у 1832 році став цегляний.

1836 року було засновано матроський цех, який здійснював перевезення товарів водними шляхами.

З 1853 року почалося регулярне судноплавство з Нікополя до Одеси.

В середині XIX століття у Нікополі з’явилися перші промислові підприємства — салотопні, цегельні, тютюнові. Населення поступово відходило від сільського господарства.

На розвиток Нікополя мали великий вплив початок видобування марганцевої руди у басейні з 1886 року. З початком видобування руди засновані чавуноливарний і механічний завод Худякова, який виготовляв дрібне обладнання для гірничої промисловості. 1895 року почав діяти ще один механічний завод Каршевських. Крім цих підприємств станом на 1896 рік у Нікополі діяло ще понад 20 невеликих заводів (цегельно-черепичний, олійний, миловарний, пивоварний тощо), на яких працювало близько 300 робітників. Також у місті було 154 ремісничі майстерні.

Перший навчальний заклад — парафіяльне училище — відкрили у Нікополі 1808 року. З 1838 року воно перетворене на морське парафіяльне училище.

У 1903 році введена в експлуатацію залізнична лінія Кривий Ріг — Нікополь — Олександрівськ. Залізничний вокзал міста побудований у 1905 році.

Під час подій Першої світової війни і Української революції у Нікополі неодноразово змінювалася влада. У червні 1919 року в місті відбулося народне повстання (Троїцьке) проти комуністичної влади, яке було придушене угорцями і китайцями. У серпні 1919 року Нікополь окупували війська Добровольчої армії під командуванням генерала Антона Денікіна. Але у вересні в місто увійшла Українська народно-повстанська армія Нестора Махна. До січня 1920 року Нікополь був центром анархістської республіки. В січні 1920 року знову захоплений Червоною армією і встановлено радянську владу. У жовтні того ж року до міста підійшли війська під командуванням Петра Врангеля і на декілька днів захопили місто. Біля села Шолохове відбувся найбільший кінний бій Громадянської війни між 2-ю Кінною армією і кінним корпусом генерала Бабієва. Білі програли і 18 жовтня 1920 року з Нікополя їх витіснили війська більшовиків.

Голодомор 1921—1922 років забрав життя тисячі нікопольців, фіксувалися випадки людожерства, лише допомога американської благодійної організації АРА допомогла вижити нікопольцям.

1932 року в Нікополі розпочалося масштабне будівництво Південнотрубного заводу. На його будівництві люди рятувалися від голодної смерті, але все одно у місті померло більш як 2 тисячі осіб. Завод почав працювати у квітні 1935 року і згодом став одним з найбільших виробників прокатних труб у СРСР. Значно розширили виробництво інші 23 промислових підприємства.

У 1950—1980-х роках Нікополь став центром промислового вузла, основу якого становили металургійні підприємства — Південнотрубний завод та завод феросплавів (з 1966 року), машинобудування — заводи кранобудівний, легкої та харчової промисловості, будівельних матеріалів.

У Нікополі взято на державний облік і під охорону 68 пам’яток, у тому числі історії й культури — 44, монументального мистецтва — 3, архітектури й містобудування місцевого значення — 20.

Більшість фото у матеріалі: Володимир Заграничний, Катерина Андрус. Також є фото Олександра Костенка, Андрія Яланського. Автори декількох фото нам невідомо (світлини зберігалися у нашому архіві). Якщо ви впізнаєте свою світлину, зв’яжіться з нами, будь ласка, і ми вкажемо ваше авторство.

Стосовно заголовку:

Місто на березі «моря», якого більше немає. Як виглядав Нікополь до великої війни (фото)

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