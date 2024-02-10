РФ використовує Starlink на фронті: підтверження американських експертів

Як повідомляє американський військовий портал Defense One, РФ використовує Starlink на фронті в Україні на фронті. Передає НСН.

РФ використовує Starlink на фронті

Перший раз українські військові помітили наявність систем Starlink у російських військах “кілька місяців тому”, і відтоді використання росією цих супутникових систем на передовій продовжує зростати.

“Коли їх будуть сотні, нам буде важко жити”, – сказав один з українських військових.

Системи РФ закуповує через треті країни, переконані військові.

“Я вражений, що вони не зробили цього раніше”, – сказав один із них.

“Використання росією Starlink посилює проблеми, з якими стикаються українські військові, яким і так не вистачає боєприпасів. Українські артилерійські підрозділи, наприклад, випускають близько 2000 снарядів на день”, – пишуть журналісти.

Сама компанія днями заявила, що не веде бізнес в РФ і робота Starlink на російській території просто заблокована. Втім, Москва щонайменше може використовувати ці системи на території України, вважає Брайан Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гудзона.

“Росія може просто надати помилковий GPS-сигнал на термінал Starlink, щоб він подумав, що користувач перебуває на підконтрольній Україні території”, – сказав Кларк.

Видання також відзначає, що кілька російських компаній вже продають Starlinks на території РФ для військових та цивільних потреб.

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