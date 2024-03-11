РФ може готувати депортацію українців на ТОТ – британська розвідка

РФ може готувати депортацію українців на тимчасово окупованих територіях, які відмовляються брати російські паспорти. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони, передає НСН.

РФ може готувати депортацію українців на ТОТ

“У квітні 2023 року президент росії володимир путін видав указ, згідно з яким мешканці тимчасово непідконтрольних територій, які відмовляться від російських паспортів, стануть іноземними громадянами або особами без громадянства. Такі особи мають право залишатися на окупованих територіях лише до 1 липня 2024 року”, – йдеться в матеріалі.

Після цієї дати російська влада може почати депортацію чи затримання українців, які відмовилися від паспортів. З посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ РФ, розвідка відзначає, що на окупованих територіях російські паспорти взяли близько 2,8 млн українців.

“Росія надає доступ до медичних, соціальних та інших послуг лише тим людям, які мають цей паспорт”, – пише розвідка, пояснюючи, чому українці погоджуються брати російські паспорти.

Крім того, нагадали слова колишнього президента РФ Дмитрія Медвєдєва, де він заявив, що людей без паспортів РФ можуть відселити у віддалені райони росії. Інший указ від 26 лютого 2024 року визначає, що окуповані території нібито стають частиною російського південного військового округу.

“Кремль прагне зробити інтеграцію окупованих територій до складу російської федерації незворотною”, – йдеться в огляді.

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