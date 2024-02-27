Стало відомо, скільки паспортів РФ роздали українцям на окупованих територіях

Начальник ростовського Головного управління МВС Олег Агарков відзвітував, скільки паспортів РФ роздали українцям на окупованих територіях. Пише ТСН, передає НСН.

Скільки паспортів РФ роздали українцям на окупованих територіях

Олег Агарков розповів, що за весь час окупації українських територій вони видали вже понад два мільйони паспортів українцям.

Також за його даними, інформаційний центр МВС у Ростовській області 2023 року поставив на облік понад мільйон жителів окупованих територій України.

“У Запорізькій та Херсонській областях встановлено та обслуговуються сервери для прийому та обробки дактокарт із підключенням до централізованих обліків. Здійснюється прийом та обробка дактилоскопічної інформації в Луганській та Донецькій народних республіках”, — сказав Агарков.

Варто зазначити, що у захоплених містах українцям, які відмовляються брати російські документи, можуть просто відмовити у медичних чи інших базових послугах.

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