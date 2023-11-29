РФ хоче вивезти з окупованих територій до Москви 10 тисяч дітей: причина

Кремль наказав своїм посіпакам на тимчасово окупованих територіях України відправити 10 тисяч дітей до Москви. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Передає НСН.

РФ хоче вивезти з окупованих територій до Москви 10 тисяч дітей

Ця поїздка має на меті збільшити кількість відвідувачів виставки досягнень народного господарства. Наразі окупанти змогли назбирати тисячу українських дітей.

Охочих поїхати до столиці держави-агресора дедалі менше. Зокрема і тому, що батьки дітей мають оплачувати такі “турне” самостійно.

“Окуповані регіони одержали нові рознарядки – упродовж осінньо-зимового періоду необхідно відправити 10 тисяч дітей до москви на виставку досягнень народного господарства. Поки що назбирали тисячу. І після перших відряджень охочих стає ще менше. За власний рахунок кожному необхідно дістатися до ростова”, – написав Лисогор.

За словами посадовця, дітям з чотирьох окупованих областей пропонують їхати одним поїздом. Однак цей поїзд стоїть доки не зберуться усі пасадири. Тобто таким чином ті, хто приїхали перші, можуть чекати в поїзді добу, а з їжі там лише сухі пайки. На зворотньому шляху на дітей очікують такі ж самі складнощі.

“У разі невиконання цих домовленостей теж залишишся без російських грошей, але пізніше. Слід зазначити, що рівень дотаційності досягає 95%”, – зазначив Лисогор.

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