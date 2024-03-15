Минулої ночі РФ атакувала Україну оновленими шахедами. Безпілотники, запущені окупантами, були пофарбовані у темний колір і відрізнялися звуковими характеристиками.

Подробиці оприлюднила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк. Передає НСН.

За її словами, ворог фарбує безпілотники у різні темні відтінки — чорний, карбоновий, темно-сірий. У такий спосіб окупанти намагаються підлаштуватися під нічне небо. Також дрони мають різні звукові характеристики — одні голосніше, інші тихіше.

“Ймовірно, деякі з них мають посилену бойову частину”, — сказала Наталія Гуменюк.

Керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування “Південь” каже, що росіяни в такий спосіб експериментують. Ворог намагається знайти ефективніший спосіб атакувати Україну.

РФ атакувала Україну оновленими шахедами: чим вони відрізняються

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