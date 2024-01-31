Призупинення виплат пенсіонерам у квітні: хто у зоні ризику

Українцям продовжують нахаровувати пенсії, але з квітня деякі особи ризикують залишитись без виплат. Про це повідомляє Мінсоцполітики, передає НСН.

Призупинення виплат пенсіонерам у квітні

Нарахування пенсій буде здійснюватися до 31 березня для літніх осіб, якщо вони не пройдуть фізичну перевірку (ідентифікацію). Це правило стосується внутрішньо-переміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року.

В уряді пояснюють, що особа може пройти ідентифікацію особисто, звернувшись до Пенсійного фонду України чи Ощадбанку, або віддалено через свій електронний кабінет у ПФУ, або за допомогою відеоідентифікації.

Варто зауважити, якщо ідентифікація не буде пройдена вчасно, то пенсія зберігатиметься на рахунку одержувача, поки він не здійснить підтвердження особи.

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