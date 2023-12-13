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Тег:
Кримінал

Прикордонники викрили новий спосіб контрабанди цигарок – подробиці

новий спосіб контрабанди цигарок

Українські прикордонники викрили новий спосіб переправлення за кордон безакцизних цигарок. Їх намагалися відправити на саморобному дроні з пусковою установкою та пультом управління. Про це повідомляє ДПСУ, передає НСН.

Прикордонники викрили новий спосіб контрабанди цигарок

Мукачівський прикордонний загін виявив на Закарпатті саморобний БПЛА, автомобіль із пусковою установкою та пультом управління, а також ноутбук із завантаженою картою українсько-угорської ділянки кордону.

Так, на місці “запуску” було підготовано 1,5 тис. пачок безакцизних цигарок для переправлення до Угорщини.

Самих “бізнесменів” затримати не вдалося, вони, зрозумівши, що їх викрито — втекли.

Раніше ми писали: В Україні ввели спецрежим в’їзду-виїзду за кордон: подробиці

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