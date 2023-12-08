В Україні ввели спецрежим в’їзду-виїзду за кордон: подробиці

В Україні запровадили спеціальний прикордонний режим. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 7 грудня. Про це повідомив представник Уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, передає НСН.

В Україні ввели спецрежим в’їзду-виїзду за кордон

Згідно зі змінами, забороняється вільний вʼїзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з обороною чи охороною державного кордону. Також Кабмін визначив порядок видачі дозволів на вʼїзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу.

“Внесено, на виконання ЗУ від 24.02.2023 року № 2952-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України”, зміни до постанови КМУ від 27.07.1998 року № 1147 “Про прикордонний режим”. Установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний вʼїзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій. Визначено порядок видачі дозволів на вʼїзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу”, – вказав Мельничук.

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