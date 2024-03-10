У Луцьку водій-далекобійник особисто прийшов до ТЦК, щоб оформити реєстрацію в місті, але після отримання повістки ухилився від мобілізації. Про це пишуть Волинські новини, передає НСН.

Прийшов до ТЦК, а згодом ухилився: в Луцьку судили чоловіка

30-річний Олександр В., який працює далекобійником, торік 11 травня отримав повістку про необхідність прибути у вказаний день для проходження служби у ЗСУ, проте у пункт збору так і не з’явився.

Під час судового засідання обвинувачений вину визнав частково. За його словами, він прийшов у військкомат, щоб зареєструвати в Луцьку, бо батьки там придбали квартиру.

У військкоматі йому відразу дали направлення на проходження ВЛК. Він пройшов її за 10-15 хвилин у тому ж приміщенні. Зі слів чоловіка, він повідомляв працівникам ТЦК, що стоїть на військовому обліку в Рівненській області, де був зареєстрований раніше.

На думку чоловіка, повістку йому видали незаконно, бо він перебуває на обліку у ТЦК в іншій області. Саме тому, зі слів обвинуваченого, він не з’явився у пункт збору. Також додав, що закінчував академію внутрішніх військ МВС України і має офіцерське звання, і це повинні були врахувати у військкоматі. А повістку, зі слів чоловіка, взяв, бо нібито військкоми його залякали.

Обвинувачений зазначив, що намірів ухилятись від служби він не мав, тож просив суд суворо його не карати. Втім, суд критично віднісся до слів обвинуваченого, оскільки їх повністю спростували покази свідків.

Зокрема, працівники військкомату заявили, що жодних відомостей про те, що чоловік перебуває на обліку в іншому ТЦК він не надавав, як і інформацію про офіцерське звання. Крім того, перебування обвинуваченого на обліку в іншому РТЦК не є перешкодою для вручення повістки, оскільки у триденний термін ТЦК мав бути повідомлений про те, що обвинувачений призваний на військову службу. Олександра В. визнано винним. Суд призначив йому три роки позбавлення волі.

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