Прийдуть дощі та вітер: погода в Україні 12 березня – синоптик Діденко

У вівторок, 12 березня, погода в Україні буде дощовою. Циклон з південного заходу Європи принесуть також мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає НСН.

Прийдуть дощі та вітер: погода в Україні 12 березня

За словами Діденко, дощі та мокрий сніг завтра будуть у західних областях України, місцями зачеплять Вінниччину, Житомирщину та Київщину.

“Решта нашої території перебуватиме під впливом антициклону, який зумовить суху погоду”, — розповіла вона.

Вночі очікується -8…-1 °C, на заході та півдні 0…+5 °C.

Протягом дня в Україні прогнозують +4…+8 °C, на півдні до +10 °C, на Закарпатті до +12 °C.

За даними синоптика, вітер буде поривчастим та некомфортним — у більшості областей, крім сходу, можливі пориви до 15-20 м/с.

Погода в Києві

Завтра в Києві буде хмарний день, місцями ймовірні невеликі опади.

Вночі очікується -3…-1 °C, вдень близько +5 °C.

Діденко зауважила, що найкомфортніший синоптичний день найближчим часом буде 16 березня — +10…+16 °C.

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