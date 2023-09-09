У суботу, 9 вересня, з неоголошеним візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це його перший візит до України після початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. Про це повідомив Володимир Зеленський, передає НСН.

До Києва прибув міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса

“Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7”, – написав президент.

Про візит міністра повідомила пресслужба посольства Японії в Україні.

Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса прибув до України. pic.twitter.com/0yv9f5Ka3H — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) September 9, 2023

Він також подякував Японії за те, що вона залишається важливим партнером в Азії та підтримує Україну.

Згодом Йошімаса та представники японських компаній зустрілися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Під час зустрічі стало відомо, що Японія надала Україні 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.

“Великий бізнес Японії зацікавлений у довгостроковій співпраці з Україною… Подякував Японії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за фінансову, гуманітарну підтримку, за санкції проти РФ”, – написав Шмигаль.

Водночас Йошімаса Хаяші заявив, що Японія надасть Україні 24 крани для гуманітарного розмінування. Потім японські підприємці представили конкретні проекти співпраці, зокрема, у сфері телекомунікацій, інфраструктури та охорони здоров’я.

Міністр також вже відвідав меморіал жертвам російського вторгнення в Бучі, пише посольство Японії в Україні.

Міністр закордонних справ 🇯🇵 Хаяші Йошімаса відвідав меморіал жертвам російського вторгнення в Бучі. pic.twitter.com/WTXZUT6NaD — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) September 9, 2023

У повідомленн МЗС Японії йдеться, що міністр зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити плани Японії провести конференцію з питань економічного відновлення України.

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