Як безкоштовно отримати продукти: АТБ запустив вигідну акцію

Мережа супермаркетів АТБ запустила нову акцію для покупців, які замовляють товари онлайн. При оплаті карткою Visa клієнти можуть отримати приємний бонус. Про це повідомляють прес-служба компанії, передає НСН.

АТБ запустив вигідну акцію

Багато українців відмовилися від походів магазинами, а тепер замовляють в інтернеті продукти з супермаркетів. У зв’язку з цим мережа АТБ вирішила провести акцію, яка дозволяє заощадити вартість доставки.

Сплачуйте онлайн-замовлення карткою Mastercard та отримуйте безкоштовну доставку.

Для того, щоб скористатися пропозицією, потрібно:

перейти за посиланням;

вибрати товар, виділений спеціальним значком, а при додаванні товару до кошика вибрати адресну доставку;

Замовити товари на суму від 1000 грн. та вагою до 20 кг.

Пропозиція діє для всіх власників карток Visa з 12 вересня по 3 жовтня 2023 року.

“Не гайте час на походи по магазинах, адже є безкоштовна доставка від АТБ і Visa”, – йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, у мережі АТБ можна отримати 100 тисяч гривень, але клієнтам потрібно встигнути до 30 вересня.

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