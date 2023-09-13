Іноді може трапитися так, що ви випадково розбили чи пошкодили товар у магазині. Найчастіше це трапляється через те, що продукція погано складена чи просто не влазить на полицях. Як діяти у такій ситуації

Що робити в таких випадках, розповіли в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві, інформує НСН.

Алгоритм дій

Стаття 17 Закону України “Про захист прав споживачів” вказує на те, що ніхто не може змусити покупця купувати непотрібний чи неякісний товар.

До того ж ця стаття наголошує й на тому, що за весь товар у магазині, за його цілісність і товарний вигляд несуть відповідальність працівники магазину. Отже, вони відповідають за нього до моменту, поки покупець його придбає.

Якщо вас все одно примушують платити за ненавмисно пошкоджений товар, вимагайте переглянути запис з камер відеоспостереження, які допоможуть довести вашу правоту.

Якщо навіть попри докази, адміністрація вимагає з вас кошти, ви цілком маєте право викликати поліцію.

Як діяти, якщо ви пошкодили товар у магазині – інструкція

А якщо товар пошкодили не ви?

Насамперед запам’ятайте, що з приводу товарів необхідно говорити лише з продавцями магазину. Тобто охоронець чи технічний персонал не можуть регулювати ваші дії.

Якщо якийсь товар пошкодили не ви, але платити за нього змушують саме вас, алгоритм дій ідентичний:

відповідальність за товар на працівниках магазину

передивіться запис з камер відеоспостереження

викличте за потреби поліцію

Вину покупця магазин повинен довести в суді, тому не піддавайтеся маніпуляціям адміністрації.Самостійно стягувати такі виплати працівники магазину не мають права, а тільки зафіксувати факт пошкодження свого майна.

Чи може охоронець перевіряти особисті речі

Якщо до вас підійшов власник закладу, директор, охоронець чи продавець з такою вимогою показати особисті речі, перевірте документи цієї особи.

Коли в охоронців виникають сумніви чи підозри щодо людини, вони повинні стежити за товаром у торговельній залі, а за діями покупця – за допомогою камер спостереження.

Охоронець має право викликати поліцію за умови, якщо:

на виході з супермаркету спрацювала рамка

камери відеоспостереження зафіксували, що покупець щось викрав

покупці помітили крадія і повідомили про це охоронця

Важливо пам’ятати, що, вимагаючи провести обшук речей покупця без його згоди та без залучення поліції, охоронець порушує закон. Відповідно до статті 29 Конституції України та статті 289 Цивільного кодексу України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

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