У четвер, 19 жовтня 2023 року, стало відомо про смерть українського актора та гумориста Сергія Гладкова. Про це повідомляє його колега, актор Вадим Набоков у Facebook, передає НСН.

Помер легендарний вусач із “Каламбуру” Сергій Гладков

Народився майбутній гуморист у Харкові. Гладков є творцем та автором гумористичної телепередачі “Каламбур”. Актор набув величезної популярності завдяки своїй ролі Мужика в шоу “Село дурнів”. Серед інших пам’ятних персонажів, створених Сергієм, можна назвати Невдаху з рубрики “Бар Каламбур”, Дранкеля з “Залізного капута” та Місіс Бурпул з “Крутого піке”.

Сергія Гладкова також було включено до складу комедійного шоу під назвою “Маски-шоу”. Крім цього, Гладков виконував обов’язки звукоінженера та займався розробкою звукових ефектів. Був одружений, мав двох дітей.

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