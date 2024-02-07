Польські фермери заблокують КПП “Ягодин – Дорогуськ” на місяць – Держмитслужба

З п’ятниці, 9 лютого, польські фермери мають намір розпочати страйк в певних пунктах пропуску на кордоні між Польщею та Україною. Про це повідомили в Держмитслужбі України, передає НСН.

Польські фермери заблокують КПП “Ягодин – Дорогуськ” на місяць

Польські митники повідомили українську сторону, що блокування пункту пропуску “Дорогуськ – Ягодин” має розпочатися о 11:00 годині.

Блокувати рух вантажівок фермери планують із використанням сільськогосподарської техніки.

Попередньо, акція протесту триватиме до 9 березня 2024 року. Страйкарі планують пропускати пасажирські автобуси і по одній вантажівці в обох напрямках протягом години.

Як додали у Держмитслужбі України, чи будуть польські фермери блокувати рух на інших пунктах пропуску, українська сторона наразі з’ясовує з представниками польської митної адміністрації.

Раніше ми писали: У Польщі анонсували посилення перевірок на кордоні з Україною: відомо причину