У Польщі анонсували посилення перевірок на кордоні з Україною: відомо причину

У польському уряді оголосили про посилення контролю на кордоні з Україною. Варшава планує активізувати перевірки товарів, що перетинають кордон із сторони України. Про це повідомило Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі, передає НСН.
У Польщі анонсували посилення перевірок на кордоні з Україною
Глава польського відомства Чеслав Секерський провів інспекцію на прикордонному пункті пропуску “Медика”. Раніше він відвідав КПП “Корчова” на кордоні з Україною.
Секерський оголосив про збільшення контролю та активізацію перевірок.
“Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства”, – йдеться у повідомленні міністерства.
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також другий день поспіль інспектує прикордонні пункти. Сьогодні він відвідав КПП “Ягодин-Дорогуськ”, а вчора побував у Грубешуві.
Він зазначив, що наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.
Колодзєйчак також опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.
“Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн”, – написав він у Twitter (X).
Zapleśniałe maliny cofnięte na Ukrainę.
Po takich malinach może być jeden wniosek: embargo na ukraińskie maliny mrożone, których do Polski w 2023 roku przyjechało ponad 60 tysięcy ton. pic.twitter.com/smqP7953C5
— Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) February 4, 2024
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