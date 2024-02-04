У Польщі анонсували посилення перевірок на кордоні з Україною: відомо причину

У польському уряді оголосили про посилення контролю на кордоні з Україною. Варшава планує активізувати перевірки товарів, що перетинають кордон із сторони України. Про це повідомило Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі, передає НСН.

У Польщі анонсували посилення перевірок на кордоні з Україною

Глава польського відомства Чеслав Секерський провів інспекцію на прикордонному пункті пропуску “Медика”. Раніше він відвідав КПП “Корчова” на кордоні з Україною.

Секерський оголосив про збільшення контролю та активізацію перевірок.

“Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також другий день поспіль інспектує прикордонні пункти. Сьогодні він відвідав КПП “Ягодин-Дорогуськ”, а вчора побував у Грубешуві.

Він зазначив, що наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.

Колодзєйчак також опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.

“Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн”, – написав він у Twitter (X).

Zapleśniałe maliny cofnięte na Ukrainę. Po takich malinach może być jeden wniosek: embargo na ukraińskie maliny mrożone, których do Polski w 2023 roku przyjechało ponad 60 tysięcy ton. pic.twitter.com/smqP7953C5 — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) February 4, 2024

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