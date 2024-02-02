Польські і угорські фермери анонсували нові блокади кордону з Україною: коли саме

Польські фермери оголосили про намір влаштувати нову акцію протесту на кордоні з Україною. Зазначається, що аграрії висловлюють своє незадоволення рішеннями Єврокомісії, що стосуються України. Про це вони повідомили на сайті профспілки фермерів “Солідарність”, передає НСН.

Польські і угорські фермери анонсували нові блокади кордону з Україною

“Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти”, — йдеться у заяві.

Фермери заявляють, що пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Європейською комісією, яка ухвалила рішення щодо імпорту товарів з України, “не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк”.

О 10 годині ранку 9 лютого фермери планують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Крім того, в деяких воєводствах Польщі заплановані тимчасові блокади доріг, які триватимуть з 9 лютого до 10 березня.

За заявами аграріїв, польський уряд повинен більше звертати увагу на розвиток власного виробництва та сільського господарства, а не сприяти імпорту українських товарів, оскільки Польща має значні власні родинні ферми, які відповідають стратегії ЄС “від ферми до столу”.

Угорські фермери протестуватимуть біля кордону з Україною

Як повідомляє видання Telex, у наступну п’ятницю угорські фермери готуються до протесту на кордоні з Україною поблизу міста Захонь. Їхні заходи спрямовані проти продовження Євросоюзом спеціальних умов торгівлі з Україною, зокрема, щодо зернових.

Глава Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz), Іштван Якаб, висловив незадоволення планами Єврокомісії щодо подовження призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС. Він вказав, що це змусить їх конкурувати з продукцією, виробництво якої “не має враховувати ніякі вимоги ЄС”.

Спілка заявила, що фермери “підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя”.

Перед цим міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що пропозиція Єврокомісії щодо продовження режиму пільгової торгівлі з Україною “не пропонує ніяких рішень” у питанні українського зерна, тому Угорщина планує зберегти свою національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

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